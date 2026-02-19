Knappe Niederlage im Achtelfinale: Graz scheidet aus ÖHB Cup aus

Eine torreiche Partie erwartete die Fans am heutigen Abend – bereits nach acht Spielminuten stand es 7:7. Nach einigen Eigenfehlern schafften es die Gäste jedoch, sich langsam abzusetzen, und gingen bis zur 24. Spielminute mit 17:12 in Führung. Bis zur Pause kämpften sich die Grazer aber wieder zurück: Paul Offner traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 17:19.

Knappe Niederlage für HSG Holding Graz

Die Grazer kamen entschlossen aus der Kabine und erzielten in der 38. Spielminute schließlich durch Markus Höfer den Treffer zum 23:23. Die Partie war wieder offen, doch starke Schwazer rissen das Spiel erneut an sich und brachten sich zehn Minuten vor dem Schlusspfiff mit sechs Treffern in Führung. Die HSG Holding Graz versuchte noch einmal, das Spiel zu drehen, kämpfte sich auf zwei Tore heran, erzielte jedoch nicht mehr den Ausgleich und musste sich am Ende mit 37:39 geschlagen geben. Am Samstag wartet bereits das nächste Highlight: Im Steirer-Derby trifft das Team von Spyros Balomenos auswärts auf die HSG Xentis Lipizzanerheimat.