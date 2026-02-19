Töpfergarten: Erstes „offenes Keramikstudio“ in Graz geplant

In Graz soll mit dem Töpfergarten das erste "offene Keramikstudio" der Stadt entstehen. Das Studio richtet sich an alle, die Interesse am Töpfern haben, aber bisher an Platz und Ausstattung gescheitert sind.

„In Graz fehlt bisher ein offener und gemeinschaftlich nutzbarer Keramikort mit professioneller Infrastruktur“, sind sich Katharina Schmid und Natalie Pinter sicher. Der Töpfergarten soll diese Lücke in Zukunft schließen. Das Projekt bietet gemeinschaftlich nutzbare Arbeitsplätze, Drehscheiben, Brennöfen, Werkzeuge sowie Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene. Auch Brennservice für Zuhause-Arbeiten und Community-Events stehen auf dem Programm.

Graz bekommt erstes offenes Keramikstudio

„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Anfänger lernen, Fortgeschrittene sich weiterentwickeln und Erfahrene ihr Wissen weitergeben können“, erklären die Gründerinnen Kathi und Natalie. Kathi bringt dabei handwerkliches Know-how aus der Meisterklasse Keramische Formgebung mit, Natalie Erfahrung in Kulturproduktion und Projektleitung. Vor rund zwei Jahren kam es zu der Idee für den Töpfergarten. „Seitdem sammeln wir Inspirationen, schmieden Pläne, sichten Räume und arbeiten stetig an der Umsetzung unserer Vision.“

©PrismaundKante Kathi und Natalie und teilen eine gemeinsame Leidenschaft für Keramik.

Crowdfunding soll Töpfergarten zum Leben erwecken

Seit 21. Januar läuft zur Unterstützung des Projekts ein Crowdfunding – 12.000 Euro wurden bereits erreicht. „Bis 21. Feber möchten wir dem Optimalziel von 35.000 Euro näher rücken“, erklären die Betreiberinnen. Geplant ist die Eröffnung des Studios im Herbst 2026. Wer die Umsetzung des Projekts unterstützen möchte, kommt hier zum Crowdfunding.





