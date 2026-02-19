Neue Umfrage vor Graz-Wahl: Diese Partei liegt vorne

Eine neue Umfrage sieht KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr klar auf Kurs für eine Wiederwahl in Graz. Doch die Prognosen sind laut Experten mit Vorsicht zu genießen.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann genau die Gemeinderatswahl in Graz heuer stattfindet – lange soll es laut Insiderinformationen aber nicht mehr dauern, bis eine Entscheidung verkündet wird. Fest scheint allerdings schon zu stehen: Mehr als vier Jahre nach ihrem historischen Wahlsieg dürfte die KPÖ in Graz weiterhin auf Erfolgskurs sein. Eine aktuelle Umfrage sieht Bürgermeisterin Elke Kahr erneut deutlich vorne. Dies berichtet die Kronenzeitung am Donnerstag. Die Tageszeitung bezieht sich dabei auf eine Umfrage des Instituts Triple M, die bereits Ende 2025 von den NEOS in Auftrag gegeben wurde.

Umfrage vor Grazer Gemeinderatswahl: Das sind die Ergebnisse

Laut dieser Umfrage liegt die KPÖ bei 28 Prozent, die ÖVP bei 23 Prozent, die Grünen bei 15 Prozent und die Freiheitlichen bei 16 Prozent, heißt es. Schlusslichter seien hingegen die SPÖ mit 9 Prozent, die NEOS mit 8 Prozent und die KFG mit einem Prozent. Noch ist allerdings alles offen, denn die Vergangenheit zeigt, dass Prognosen in der steirischen Landeshauptstadt mit Vorsicht zu genießen sind. Das tatsächliche Ergebnis weicht nicht selten stark von den Prognosen ab. Die Grazer Wählerschaft sei oft unberechenbar, sagt auch Meinungsforscher Christoph Haselmayer gegenüber der Kronenzeitung.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert