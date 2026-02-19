GAK fiebert Steirerderby in Hartberg entgegen

Am 21. Februar trifft der GAK in der Profertil Arena auf den TSV Hartberg. Nach durchwachsenen Ergebnissen gegen die Oststeirer in der vergangenen Saison wollen sich die Grazer nun im „kleinen Derby“ den Sieg holen.

An Spieltag 20 ist der GAK in der Oststeiermark zu Gast und trifft auf den TSV Hartberg. Gegen die Hartberger gab es in der vergangenen Saison zwei 1:1 Unentschieden in der Oststeiermark sowie zwei 0:3 Niederlagen vor heimischem Publikum. Im Herbst konnten wir uns zuhause ein 0:0 erkämpfen. Der TSV liegt derzeit auf Rang 5 und flirtet mit dem Oberen Playoff, die enge Tabellensituation (4 Punkte zwischen Platz 5 und Platz 10) erzeugt jedoch ein äußerst spannendes Finish des Grunddurchgangs. Unser Ziel ist es, den Oststeirern ein Bein zu stellen, Blau-Weiß Linz auf Distanz zu halten und nach zwei Unentschieden den ersten Sieg im neuen Kalenderjahr einzufahren. Ankick ist am Samstag, den 21. Februar um 17 Uhr in der Profertil Arena, ein ausverkaufter Gästesektor (700 Pax) wird erwartet.

GAK-Cheftrainer Ferdinand Feldhofer zum Kader: “Yannick Oberleitner wird weiterhin nicht zur Verfügung stehen, da muss man jetzt abwarten, wie die nächsten Tage verlaufen, ob er wieder einsteigen kann. Bei Kreuzriegler ist es so, dass er schon wieder individuell am Platz war und wir es beim letzten Training entscheiden werden, ob es Sinn macht, dass er startet oder nicht. Tobias Koch ist gesperrt, Ramiz Harakaté kehrt zurück.“ Über den Gegner am Sonntag sagt er: „Es wird sicher ein konträres Spiel im Vergleich zu vergangenen Sonntag gegen Salzburg, weil der Gegner eine komplett andere Spielanlage hat, die sehr erfolgreich ist und schon viele Punkte eingebracht hat. Wir sind darauf vorbereitet, ich bin neugierig, wie uns der Switch von Sonntag auf Samstag gelingt. Es ist für uns das kleine Derby und wir wollen endlich gegen Hartberg gewinnen.“

