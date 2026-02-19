Teure Jause: Extrawurst-Semmel kostet Grazer über 1.000 Euro

Ein Bub stiehlt in einem Grazer Supermarkt Jause und Saft. Als der Vater gerufen wird, eskaliert die Situation. Der Fall landete vor Gericht.

Nach dem Diebstahl einer Jause durch seinen minderjährigen Sohn bedrohte ein Vater in einem Grazer Supermarkt einen Ladendetektiv und wurde dafür zu 1080 Euro Geldstrafe verurteilt.

Auslöser des Falls war ein Ladendiebstahls des Sohns: Ein Bub hatte in einer Grazer Spar-Filiale eine Flasche Multivitaminsaft und ein Extrawurstsemmerl an sich genommen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und kontaktierte die Eltern, da es sich um einen Minderjährigen handelte.

Situation eskalierte: Vater wurde aggressiv

Als der Vater im Markt erschien, soll die Situation rasch eskaliert sein. Laut Aussage des Detektivs reagierte der Mann gereizt und aggressiv. Im Büro des Supermarkts habe er den Mitarbeiter heftig beschimpft und ihm schließlich gedroht, ihn zu erwürgen, sollte er ihm noch einmal begegnen. Zudem sei er plötzlich auf ihn zugegangen und habe die Tür aufgerissen. Der Detektiv gab vor Gericht an, sich ernsthaft gefürchtet zu haben. In der Folge wurde erneut die Polizei eingeschaltet, die zuvor bereits den Diebstahl aufgenommen hatte.

Extrawurstsemmel-Ausraster kam Vater teuer zu stehen

Der Beschuldigte erschien nicht zur Verhandlung am Straflandesgericht Graz. In seiner polizeilichen Einvernahme hatte er erklärt, er habe sich lediglich über den seiner Meinung nach unfreundlichen Umgang mit seinem Sohn geärgert. Das Gericht wertete diese Darstellung jedoch als Schutzbehauptung, wie die Kleine Zeitung berichtet. Das Urteil laut Medienbericht: Über 1080 Euro Geldstrafe wegen gefährlicher Drohung. Damit wurde aus einer gestohlenen Jause ein teurer Ausraster mit strafrechtlichen Konsequenzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 14:08 Uhr aktualisiert