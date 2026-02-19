Termin fixiert: Wann findet die Grazer Gemeinderatswahl 2026 statt?

Am Freitag steht in Graz wohl eine wichtige Entscheidung an: Bürgermeisterin Elke Kahr wird den Termin für die nächste Gemeinderatswahl bekanntgeben.

Sommer oder Herbst? Bisher war noch nicht bekannt, wann genau die Gemeinderatswahl in Graz heuer stattfinden wird. Nun dürfte das Geheimnis aber bald gelüftet werden. Internen Informationen zufolge soll Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) den Termin nämlich schon am morgigen Freitag verkünden. Dies wurde auf Nachfrage von 5 Minuten seitens der KPÖ am Donnerstag auch offiziell bestätigt. Im Laufe des Vormittags soll die Entscheidung wohl verkündet werden – damit dürften die Spekulationen der letzten Monate ein Ende haben.

Fest scheint allerdings schon zu stehen: Mehr als vier Jahre nach ihrem historischen Wahlsieg dürfte die KPÖ in Graz weiterhin auf Erfolgskurs sein. Eine aktuelle Umfrage sieht Bürgermeisterin Elke Kahr erneut deutlich vorne. Dies berichtet die Kronenzeitung am Donnerstag. Die Tageszeitung bezieht sich dabei auf eine Umfrage des Instituts Triple M, die bereits Ende 2025 von den NEOS in Auftrag gegeben wurde. Wie die einzelnen Parteien dabei abgeschnitten haben, liest du hier: Neue Umfrage vor Graz-Wahl: Diese Partei liegt vorne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 14:52 Uhr aktualisiert