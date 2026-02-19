Neue Hoffnung für den Eissport: Auch Peggau plant eigene Halle

Nach dem Aus für die Eishalle Frohnleiten schien der Kufensport im Grazer Norden am Ende. Nun gibt es neben Frohnleiten auch in Peggau konkrete Überlegungen für einen Neustart.

Die Schließung der Eishalle in Frohnleiten hatte Vereine und Nachwuchssportler zuletzt hart getroffen. Eine dauerhafte Perspektive für Eishockey und Eislaufen im Bezirk Graz-Umgebung Nord schien vorerst nicht in Sicht. Doch innerhalb weniger Tage sind zwei mögliche Nachfolgeprojekte aufgetaucht. Neben den bekannten Plänen für eine Traglufthalle in Frohnleiten arbeitet auch die Nachbargemeinde Peggau an einem Konzept.

In Peggau könnte Eisfläche entstehen

Bürgermeister Christoph Pirstinger bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung Gespräche über die Anmietung einer neu entstehenden Logistikhalle im Industriegebiet nahe der S35. Dort könnte eine moderne, energieeffiziente Eisfläche eingerichtet werden. Derzeit werden Investitions- und Betriebskosten geprüft, gerade die hohen laufenden Ausgaben hatten das bisherige Modell in Frohnleiten scheitern lassen. Von Konkurrenz will in beiden Gemeinden niemand sprechen. Sowohl Peggau als auch Frohnleiten betonen, dass es um eine tragfähige Lösung für die gesamte Region gehe.

Zwei Eishallen eher unrealistisch

Das Land Steiermark prüft die Projekte im Zuge einer Sportstätten-Evaluierung, die bis Ende März abgeschlossen sein soll. Klar ist jedoch: Zwei neue Hallen in unmittelbarer Nähe gelten als unrealistisch. Für Peggau läuft die Entscheidungsfrist bis Mai. Bis dahin muss feststehen, ob das Mietmodell umgesetzt wird und ob der Eissport im Grazer Norden doch noch eine Zukunft bekommt.