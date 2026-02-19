Von New York nach Graz: US-Schulklasse erkundet die Stadt

Eine Schulgruppe aus der Bronx in New York machte im Rahmen ihrer Österreichwoche Station in Graz. Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßte die Jugendlichen persönlich und beantwortete ihre Fragen zu Gesundheit, Wohnen und Stadtpolitik.

Die Reise von Wien nach Graz verging für eine Schulgruppe der Discovery High School Bronx, NYC, fast wie im Flug. Am Aschermittwoch nahm sie Bürgermeisterin Elke Kahr am Bahnhof in Empfang. Im Rahmen einer Österreichwoche kamen die 31 Schüler und Schülerinnen einen Tag nach Graz und hatten ganz gezielte Fragen. Wie funktioniert das Gesundheitssystem in Österreich? Wie die öffentliche Verwaltung, die Schulen und die Wohnungspolitik? So standen neben Grazer Sehenswürdigkeiten wie dem Schloßberg und der Murinsel von Architekt Vito Acconci, der selbst aus dem New Yorker Stadtteil Bronx stammte, auch kommunale Themen auf dem Programm.

Bürgermeisterin führte durch die Stadt

Die Bürgermeisterin führte die Gruppe zur Gesundheitsdrehscheibe in die Annenstraße, lud sie in den Gemeinderatssaal ins Rathaus ein und zeigte ihnen unter anderem auch Gemeindewohnungen im Bezirk Lend. „Es ist schön, dass sich eine Schulklasse aus einer Stadt, in der nahezu so viele Menschen wohnen, wie in ganz Österreich so im Detail für die steirische Landeshauptstadt interessiert“, freute sich Elke Kahr.

