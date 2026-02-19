Seit fast 60 Jahren in der Gastro: Steirischer Familienbetrieb eröffnet

Am 6. März öffnet am Grazer Golfclub Thalersee ein neues Lokal seine Türen. Es verbindet familiäre Tradition mit saisonaler, regionaler Küche, heißt es von den Betreibern.

Das Restaurant wird von einer Familie betrieben, die seit 1967 in der Gastronomie tätig ist. Das Konzept setzt auf zeitgemäße Küche, die auf regionalen Produkten basiert und den Rhythmus der Jahreszeiten berücksichtigt. Auf der Karte stehen wechselnde Empfehlungen, die sich nach Saison und Verfügbarkeit richten, „wie hausgemachte Apfelschlankl nach dem Rezept unserer Oma bzw. Uroma, im Mai feinster Spargel, in den Sommermonaten leichte Gerichte und frischer Fisch, und im Herbst Wildspezialitäten – immer im Einklang mit der Saison und mit Liebe zum Detail zubereitet“, heißt es von der Familie Gollner.

Zum Konzept des Restaurants

Neben der Küche legen die Betreiber besonderen Wert auf Atmosphäre und Gastfreundschaft. Das Lokal versteht sich als Ort für Genuss, geprägt von familiären Werten und einem Fokus auf Qualität und Einfachheit in der Zubereitung.