Mit 39 Jahren völlig unerwartet verstorben: Benefiz soll Familie helfen

Im Schauspielhaus Graz wird am 26. Februar nicht nur gespielt, sondern auch innegehalten. Ein Benefizabend erinnert an den verstorbenen Patrick Eibinger und soll seine Familie finanziell unter die Arme greifen.

Der SK Sturm Graz macht auf eine besondere Initiative aufmerksam: Am 26. Februar um 19.30 Uhr lädt das Schauspielhaus Graz zu einem Benefizabend zugunsten der Familie von Patrick Eibinger.

Schauspielhaus-Mitarbeiter unerwartet verstorben

Eibinger, langjähriger Mitarbeiter des Schauspielhauses, ist im vergangenen Sommer im Alter von nur 39 Jahren unerwartet verstorben. Zurück bleiben Familie, Freunde und viele Wegbegleiter, die ihn als engagierten Kollegen und leidenschaftlichen Sturm-Fan kannten. Gemeinsam mit seinem jungen Sohn war er bei zahlreichen Heim- und Auswärtsspielen mit dabei, lebte die schwarz-weiße Begeisterung mit Herz und Hingabe, wie Sturm Graz berichtet.

Einnahmen kommen Familie des Verstorbenen zugute

Unter dem Titel „Ein einmaliger Abend“ gestalten Künstlerinnen und Künstler aus Musik, Schauspiel und Improvisation ein vielseitiges Programm. Der Abend soll Raum für Erinnerung, Begegnung und Zusammenhalt schaffen. Sämtliche Einnahmen kommen zu 100 Prozent der Familie von Patrick Eibinger zugute. Auch der SK Sturm ruft seine Fans dazu auf, den Abend zu besuchen und so ein Zeichen der Solidarität zu setzen – im Gedenken an einen, der Theater und Fußball gleichermaßen liebte.