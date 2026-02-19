„F*ING HOT!“: „Heißes Stück“ bringt die Wechseljahre auf die Bühne
Die KPÖ lädt am Freitag, dem 20. Februar zur Theateraufführung „FING HOT! – Ein heißes Stück Frau“ von und mit Grischka Voss im Volkshaus Graz.
Mit schrägem Humor, frechen Songs und spannenden Fakten widmet sich das Stück den Wechseljahren – einer Lebensphase, die noch immer tabuisiert wird und in Forschung wie Öffentlichkeit zu wenig Beachtung findet. „FING HOT!“ feiert das Klimakterium als Zeit voller Lust, Erfahrung, Wissen, Können und Freiheit und ermutigt Frauen, sich selbst mit einem neuen, positiven Blick zu sehen. „Obwohl die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich ist, leben wir noch immer in einer ‚man’s world‘. Gerade deshalb ist es so wichtig, Tabus wie die Wechseljahre aufzubrechen – informativ und humorvoll, weil das Leben ohnehin hart genug ist“, betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Im Anschluss an die Aufführung findet eine Diskussion mit der Schauspielerin Voss, einer Vertreterin der „Feuerfrauen Steiermark Initiative Wechseljahre“ sowie der Geschäftsführerin Anita Adamiczek vom Frauengesundheitszentrum statt.
Infos im Überblick
- Wann: 20. Februar 2026
- Einlass: 18 Uhr | Beginn: 19 Uhr
- Wo: KPÖ-Bildungszentrum, Volkshaus Graz, Lagergasse 98a
- Tickets: 10 Euro an der Abendkassa
- Keine Anmeldung erforderlich