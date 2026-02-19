„F*ING HOT!“: „Heißes Stück“ bringt die Wechseljahre auf die Bühne

Mit schrägem Humor, frechen Songs und spannenden Fakten widmet sich das Stück den Wechseljahren – einer Lebensphase, die noch immer tabuisiert wird und in Forschung wie Öffentlichkeit zu wenig Beachtung findet. „FING HOT!“ feiert das Klimakterium als Zeit voller Lust, Erfahrung, Wissen, Können und Freiheit und ermutigt Frauen, sich selbst mit einem neuen, positiven Blick zu sehen. „Obwohl die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich ist, leben wir noch immer in einer ‚man’s world‘. Gerade deshalb ist es so wichtig, Tabus wie die Wechseljahre aufzubrechen – informativ und humorvoll, weil das Leben ohnehin hart genug ist“, betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Im Anschluss an die Aufführung findet eine Diskussion mit der Schauspielerin Voss, einer Vertreterin der „Feuerfrauen Steiermark Initiative Wechseljahre“ sowie der Geschäftsführerin Anita Adamiczek vom Frauengesundheitszentrum statt.

Infos im Überblick Wann: 20. Februar 2026

Einlass: 18 Uhr | Beginn: 19 Uhr

Wo: KPÖ-Bildungszentrum, Volkshaus Graz, Lagergasse 98a

Tickets: 10 Euro an der Abendkassa

Keine Anmeldung erforderlich