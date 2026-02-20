Schneefall: Baum stürzte auf Wagen

In weiten Teilen Österreichs hat es über Nacht geschneit. Damit verbunden sich auch umgestürzte Bäume, Verkehrsunfälle und Co. Die Feuerwehren stehen im Dauer-Einsatz.

Bereits in den frühen Morgenstunden des Freitags, dem 20. Februar wurde die Feuerwehr Judendorf-Strassengel zu einer Fahrzeugbergung alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen aus. Am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein umgestürzter Baum auf einem Wagen lag. „Die Lenkerin blieb glücklicherweise unverletzt“, können die Einsatzkräfte entwarnen. Mittels Motorsägen konnte der Baum rasch entfernt werden und die Straße wurde nach rund 30 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben.