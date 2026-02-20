Grazer Winterdienst mit über 70 Fahrzeugen im Einsatz

„Seit 2.40 Uhr sind wir auf den Straßen und öffentlichen Plätzen der Stadt Graz unterwegs“, so Martin Nigitz, Leiter des Winterdienstes der Holding Graz. Unterwegs ist man mit mehr als 70 Fahrzeugen, dazu sind auch jede Menge Mitarbeiter mit Schaufeln ausgestattet. „Und auch unsere Stadtgärtner:innen sind draußen und befreien Sträucher etc. im öffentlichen Raum vom schweren Schnee“, so Nigitz.

Zwei Grazer Buslinien kurzfristig eingestellt

Gegen 15 Uhr soll es aufhören zu schneien, doch das wird noch lange nicht das Ende des Einsatzes des Winterdienstes bedeuten. „Nachdem es in der kommenden Nacht Minustemperaturen geben wird, muss der Schneematsch von den Straßen“, so Nigitz. Er appelliert übrigens an alle Verkehrsteilnehmer:innen, ihre Geschwindigkeit an die Verhältnisse anzupassen. „Das Ganze ähnelt im Moment einem Starkregenereignis, die Kombination aus warmer Fahrbahnoberfläche und Schneematsch sorgt für rutschige Verhältnisse!. Die Grazer Buslinien 68 und 69 mussten zwischenzeitlich aufgrund der Wetter- und Straßenbedingungen eingestellt werden. Seit etwa 9 Uhr sind sie wieder in Betrieb.