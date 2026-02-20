Grazer Gemeinderatswahl: Termin steht nun fest

Bereits am Donnerstag wurde offiziell gegenüber 5 Minuten bestätigt, dass die KPÖ am heutigen Freitag, dem 19. Februar 2026 das Datum für die Grazer Gemeinderatswahl bekannt gibt. Bereits seit Monaten wurde gemutmaßt, ob diese wohl im Sommer oder Herbst stattfinden werden. Bezüglich eines konkreten Datums hielt man sich bislang bedeckt, nun sollen aber die Spekulationen ein Ende haben.

Datum für Graz-Wahl 2026 fixiert

Nun ist es fix: Die Grazer Gemeinderatswahr 2026 wird am 28. Juni stattfinden. Dies wurde bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt begeben. Für dieses Datum habe man sich entschieden das Bürgermeisterin Elke Kahr „die Arbeit im Gemeinderat ruhig und seriös weitermachen möchte.“ Für Kahr bedeutet der festgelegte Termin vor allem Stabilität und Planbarkeit. Die aktuellen Umfragewerte der KPÖ hatten bei der Entscheidung keine Bedeutung, wurde betont. Vorab wurden sowohl die Koalitionspartner SPÖ und Grüne als auch sämtliche weiteren Parteien und Bezirksvertretungen informiert. Auch der „Migrant:innenbeirat“ der Stadt Graz erhielt entsprechende Mitteilungen. 400.000 Euro wurden als Obergrenze für das Wahlkampf-Budget festgelegt.

So begründet Kahr den Wahltermin

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Es ist mir wichtig, dass diese Periode, die von konstruktiver Zusammenarbeit geprägt war, regulär zu Ende gehen kann und dass der Gemeinderat möglichst lückenlos seine Arbeit fortsetzen kann. Die Monate im Sommer können dadurch genutzt werden, um die neue Periode gut vorbereiten zu können. So können der neu gewählte Gemeinderat und die neue Stadtregierung nach dem Sommer die Arbeit ohne Verzögerung aufnehmen. Das ist vor allem in Hinblick auf das auslaufende Doppelbudget wichtig, da somit bis Jahresende genug Zeit bleibt, um das städtische Budget für die mittelfristige Planung sorgfältig vorzubereiten. Dadurch bekommen die Abteilungen des Magistrats sowie die städtischen Beteiligungen Sicherheit und können verlässlich für die Grazer Bevölkerung arbeiten. Das gleiche gilt auch für viele Einrichtungen, die für die Stadt Leistungen erbringen und dafür Planungssicherheit brauchen.“

Umfrage zeigt: KPÖ liegt vorne

Fest scheint allerdings schon zu stehen: Mehr als vier Jahre nach ihrem historischen Wahlsieg dürfte die KPÖ in Graz weiterhin auf Erfolgskurs sein. Eine aktuelle Umfrage sieht Bürgermeisterin Elke Kahr erneut deutlich vorne, welche es im Sommer bereits sehr spannend gemacht hat, ob sie überhaupt noch einmal antreten wird. Dies berichtet die Kronenzeitung am Donnerstag. Die Tageszeitung bezieht sich dabei auf eine Umfrage des Instituts Triple M, die bereits Ende 2025 von den NEOS in Auftrag gegeben wurde. Wie die einzelnen Parteien dabei abgeschnitten haben, liest du hier: Neue Umfrage vor Graz-Wahl: Diese Partei liegt vorne.

Bei letzte Wahl: KPÖ stieß ÖVP vom Thron

Elke Kahr strebt eine weitere Amtsperiode als Bürgermeisterin an, während die ÖVP plant, den Posten zurückzugewinnen. Bei der vorherigen Wahl erlitt die Volkspartei einen herben Einbruch und fiel um 11,88 Prozentpunkte auf 25,91 Prozent. Die KPÖ konnte hingegen auf 28,9 Prozent zulegen, ein Plus von 8,5 Prozentpunkten, und brachte Kahr als erste KPÖ-Bürgermeisterin einer österreichischen Großstadt ins Amt. Auch die Grünen profitierten damals vom Wahlergebnis: Unter der Führung von Spitzenkandidatin Judith Schwentner steigerten sie ihren Anteil um 6,81 Punkte auf 17,32 Prozent. Die FPÖ unter Vizebürgermeister Mario Eustacchio, die zuvor gemeinsam mit der ÖVP regierte, verlor deutlich an Zustimmung und rutschte um 5,25 Punkte auf 10,61 Prozent ab. Auch die SPÖ musste Einbußen hinnehmen und fiel mit 9,53 Prozent erstmals unter die Zehnprozentmarke. Die Neos konnten hingegen leicht zulegen: Unter Quereinsteiger Philipp Pointner stieg ihr Anteil um 1,48 Punkte auf 5,42 Prozent.

