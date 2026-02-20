Schnee-Chaos: Passagiere sitzen über Nacht im Flugzeug fest

Ein Flug von München nach Graz wurde wegen des Wintereinbruchs zur Geduldsprobe. Passagiere mussten die Nacht über in der Maschine ausharren.

Der massive Schneefall, der teils schon am Donnerstagabend startete, hat auch den Flugverkehr zwischen München und Graz durcheinandergebracht. Eine Maschine von Air Dolomiti konnte nicht planmäßig starten. Statt eines kurzen Abendflugs erlebten die Reisenden eine lange Nacht an Bord.

Passagiere mussten stundenlang in Flugzeug warten

Nach Angaben eines betroffenen Grazer Fluggasts gegenüber der Kleinen Zeitung wartete das Flugzeug zunächst bis nach Mitternacht auf eine Starterlaubnis. Schließlich seien alle Startbahnen gesperrt worden, ein Abflug war unmöglich. Erst in den frühen Morgenstunden durften die Passagiere das Flugzeug verlassen und wurden mit Bussen ins Terminal gebracht. Dort habe es kaum Betreuung oder Informationen gegeben, schilderte der Betroffene. Am Freitagvormittag ging es schließlich mit einer Ersatzverbindung weiter nach Graz, wo die Maschine mit Verspätung landete.

Wegen Schneefall: Flüge gestrichen oder umgeleitet

Die Probleme wirkten sich auch auf weitere Flüge aus: Eine geplante Verbindung von Graz nach Frankfurt musste gestrichen werden. Auch Flüge nach Wien waren betroffen, da am Flughafen Schwechat zeitweise keine Landungen möglich waren. 5 Minuten berichtete: Flüge gestrichen: Schnee legt Flugbetrieb am Wiener Airport lahm. Zwei Langstreckenflüge aus den USA wurden deshalb nach Klagenfurt umgeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 14:21 Uhr aktualisiert