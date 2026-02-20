Tuntenball 2026: Glamour, Rebellion und große Show im Congress Graz

Am 21. Februar 2026 verwandelt sich der Congress Graz wieder in ein Zentrum queerer Lebensfreude. Der 35. Tuntenball steht unter dem Motto „Grand Bordell “ und verbindet Show, Politik und Charity.

Der Tuntenball 2026 findet am Samstag, dem 21. Februar unter dem Motto "Born Naked" statt.

Der von den RosaLila PantherInnen organisierte Tuntenball zählt zu den bekanntesten queeren Events Europas. 2026 bekommt die Veranstaltung eine besonders politische Note: Massive Kürzungen im Sozialbereich setzen die queere Beratungsarbeit unter Druck. Mit dem Ball werden unter anderem psychosoziale Angebote finanziert. Unter dem Motto „Grand Bordell Tuntenball“ wird der Congress Graz zur Bühne für Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und Rebellion. „Please do disturb – wir stören, weil wir existieren“, lautet die Botschaft. Das gewählte Motto versteht sich als Statement gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und für einen Raum ohne Vorurteile.

©5 Minuten Der Tuntenball findet im Congress Graz statt.

Programm-Highlights des Abend

Der Abend startet im Stefaniensaal um 21 Uhr mit der Opening Show und der Verleihung des Tuntenball-Awards. Durch das Programm führt Grazia Patricia. Mit dabei sind unter anderem Metamorkid, Ryta Tale, Philisha Conditioner, Contempida, PÆNDA, die Beatz Crew und Alfons Haider. Um 22.30 Uhr folgt das Drag Race Finale mit den Finalistinnen XTZ Lamborghini, Lilly Hightower und Barbara Barbara Barbara. In der Jury sitzen Metamorkid, Miss Ivanka T., Orchidea Luna, Michi Skopek und Billie Steirisch. Die Mitternachtsshow um 24 Uhr gestaltet die deutsche Dance-Formation Groove Coverage. Danach sorgt „Karacho mit Kirsche“ für den Closing-Act.

Auch die anderen Säle werden dicht bespielt In der Langen Galerie legen S.Stereo, Mama Feelgood & Mr. Farmer sowie DJ PS auf.

Im Saal Steiermark steigt die Disco by Jägermeister mit Acts wie Nani Mag. Viech, Ryta Tale, Metamorkid und Miss Ivanka T.

Die Ausstellungshalle bietet DJ-Sets, Live-Musik von „Johannes und Johannes und die Snakes“ sowie Karaoke mit BLUElla De Vil & Friends.

Im Blauen Salon und im Kammermusiksaal wechseln sich Konzerte, Comedy und Tanzmusik ab – unter anderem mit PÆNDA und Sebastian Humi.

Glamouröse Party mit wichtiger Message

Eine Tombola im Eingangsbereich, bei der jedes Los gewinnt , läuft bis 3 Uhr früh. Zudem ist der Durchgang ins Casino im Erdgeschoss geöffnet (Einlass nur für Volljährige mit Ausweis). Die Veranstalter betonen: Der Tuntenball ist nicht nur ein glamouröses Fest, sondern eine Charity-Veranstaltung. Mit jedem Ticket werde die queere Beratungs- und Aufklärungsarbeit in der Steiermark unterstützt. Du brauchst noch Inspiration für dein Outfit? Dann schau bei der Style Bible vorbei.