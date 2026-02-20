Grazer Gemeinderatswahl 2026: Das sagen die Parteien zum Wahl-Termin

Die Spekulationen haben ein Ende: Die KPÖ hat am Freitag das Datum für die Grazer Gemeinderatswahl 2026 bekanntgegeben. Nun steht fest, wann Graz heuer wählt: Die Grazer Gemeinderatswahl 2026 wird am 28. Juni stattfinden. Dies wurde bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt begeben. Mehr dazu liest du hier: Grazer Gemeinderatswahl: Termin steht nun fest. Das sagen die einzelnen Parteien dazu.

NEOS: Wahl eröffnet Chance für mutige Reformen

Für die Grazer NEOS rund um Fraktionsvorsitzenden Philipp Pointner ist klar: Der frühe Wahltermin ist eine Chance, damit nach der Wahl endlich jene Reformen angegangen werden, die Graz so dringend braucht. „Während monatelang über den Wahltermin spekuliert wurde, ist der Schuldenberg der Stadt weiter gewachsen. Heuer wird Graz die Zwei-Milliarden-Euro-Marke überschreiten. Das zeigt, dass die kommunistisch-grüne Stadtregierung ihrer finanzpolitischen Verantwortung nicht nachgekommen ist und die Belastungen einfach auf kommende Generationen verschoben hat. Als Kontrollkraft haben wir stets Reformen eingemahnt, doch die Stadtregierung ist untätig geblieben“, so Pointner, der abschließend ergänzt: „Die kommende Stadtregierung muss eine Reformregierung sein. Es reicht nicht, Projekte anzukündigen. Graz braucht jetzt Umsetzungskraft, eine klare Prioritätensetzung und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Steuergeld der Grazerinnen und Grazer!“

Hohensinner: „Graz braucht einen Kurswechsel“

Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner (ÖVP) sagt dazu: „Wenn man sich in der Stadt umschaut und mit den Menschen spricht, wird klar: Graz braucht einen Kurswechsel. Die Kahr-Schwentner-Koalition hat kaum Probleme gelöst, aber neue geschaffen. Auch deshalb sagen immer mehr Menschen: Die Stadt fällt zurück, Graz braucht neue Ideen. Diesen Menschen werden wir eine Stimme geben, für ihre Anliegen wollen wir uns einsetzen. Nach der Frage um die Spitzenkandidatin inszeniert die Kahr-KPÖ zum zweiten Mal künstlich Vorwahl-Spannung, bleibt aber schuldig, wofür sie gewählt wurde: Lösungen für Graz.“

FPÖ-Apfelknab: „Graz von KPÖ geführter Stadtkoalition befreien!“

Rene Apfelknab, Bürgermeisterkandidat der FPÖ Graz, hält dazu fest: „Unser Ziel ist es, die steirische Landeshauptstadt von dieser linken Stadtführung bestehend aus KPÖ, Grünen und SPÖ zu befreien. Diese Parteien haben in wesentlichen Bereichen wie der Verkehrs- und Standortpolitik völlig versagt. In migrationspolitischen Belangen ist diese Grazer Koalition noch immer klar dem Lager der Willkommensklatscher zuzuordnen und das wurde bei all ihren Entscheidungen in diesem Bereich auch sichtbar. In Sachen des kommunalen Budget- und Finanzwesens wurden ebenfalls keinerlei wirksame Maßnahmen zur Sanierung des Haushalts gesetzt. Die wesentlichen Zukunftsfragen für eine Stadt konnten unter KPÖ-Bürgermeisterin Kahr in keiner Weise beantwortet werden. Die FPÖ steht hingegen für eine klare und sachorientierte Verkehrspolitik. Graz muss auch wieder als prosperierende und attraktive Handels- und Industriestadt positioniert werden. Ganz besonders wichtig ist uns Freiheitlichen, dass bei unserer Politik stets die heimische Bevölkerung im Fokus steht. Diese inhaltlichen Leitlinien werden wir auch im Wahlkampf in akzentuierter Form kommunizieren. Auf den heute verkündeten Wahltermin sind wir jedenfalls exzellent vorbereitet.“

Schwentner: „Dass es nun Juni statt September ist, macht für uns wenig Unterschied“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sagt zum angekündigten Wahltermin am 28. Juni: „Die Bürgermeisterin hat den Termin gut begründet. Dass es nun Juni statt September ist, macht für uns wenig Unterschied. In unserer Arbeit für die Stadt geht es ja nicht nur um die nächsten Monate, sondern um die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir haben in dieser Periode mutig gestaltet und Verantwortung übernommen. Viele wichtige Projekte konnten in guter und konstruktiver Zusammenarbeit innerhalb der Stadtregierung auf den Weg gebracht werden. Genau diese Verlässlichkeit und dieser respektvolle Zugang sind auch in den kommenden Monaten entscheidend.“

Kampus: „Nicht der Wahltermin ist entscheidend, sondern die Inhalte„

Ähnlich sieht das die SPÖ-Graz Spitzenkandidatin Doris Kampus. In einem ersten Satement zur Terminverkündung sagt sie: „Für uns war immer klar: Nicht der Wahltermin ist entscheidend, sondern die Inhalte.“ Laut ihr brauche Graz eine verlässliche Gesundheitsversorgung, mehr Pflege- und Betreuungsplätze und endlich spürbare Unterstützung für Schulen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Schülerinnen und Schüler. „Wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen und Graz mit unseren Ideen zu überzeugen.“