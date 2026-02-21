LKH Graz greift nach Gold: Olympia-Video wird zum viralen Hit

Noch bis morgen schaut die Welt nach Mailand-Cortina. Auch in Graz herrscht Ausnahmezustand - zumindest auf den Gängen des LKH-Univ. Klinikums. Ein Video sorgt dort gerade für olympiareife Stimmung und Hunderttausende Aufrufe.

Alle vier Jahre werden wir plötzlich zu Sportexperten. Von der Couch aus wird analysiert, diskutiert und bewertet. Heuer haben vor allem zwei Disziplinen viele in ihren Bann gezogen: Curling und Skeleton. Während sich viele noch fragen, wie Curling eigentlich genau funktioniert, gibt es im Netz dafür umso mehr Videos rund um die Winterspiele. Und genau dort taucht jetzt auch das LKH-Univ. Klinikum Graz auf.

Olympia auf Krankenhaus-Gängen

Das Klinikum hat den Olympia-Hype kurzerhand auf seine eigene Art aufgegriffen. In einem Video zeigen Pfleger des Zentralen Patiententransportes, was in ihnen steckt. Mit viel Schmäh und Kreativität wird der Spitalsgang zur Sportarena. Dazu schreibt das LKH selbst: „Goooold für das Uniklinikum Graz! 🥇💪 Egal ob Eiskunstlauf oder Biathlon: Die Olympia-Performance des Zentralen Patiententransportes ist vom Feinsten. ✨“ Der olympische Gedanke zieht sich durch alle Gänge – selbst durch die Spitalsgänge.

Vom Spitalsgang ins Netz

Dass man bei Olympia plötzlich zum Experten wird, ist nichts Neues. Neu ist aber, wie kreativ ein Krankenhaus diesen Hype aufgreift. Das Video traf offenbar einen Nerv. Am Samstag, dem 21. Februar, hatte der Clip bereits 341.784 Aufrufe (Stand 7.40 Uhr). Dazu kommen knapp 5.000 Likes.