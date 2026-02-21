Skip to content
Schnee stoppt Frühjahrsstart von Sturm II. Der Ankick wurde vertagt.
Graz/Gleisdorf
21/02/2026
Platz unbespielbar

Schnee stoppt Sturm II: Spiel gegen Liefering abgesagt

In Gleisdorf fällt der Frühjahrsauftakt ins Wasser oder besser gesagt in den Schnee. Das Duell zwischen Sturm Graz II und dem FC Liefering am 21. Februar 2026 kann nicht stattfinden. Der Grund: Der Platz ist unbespielbar.

Der Frühjahrsstart in der ADMIRAL 2. Liga ist für Sturm Graz II vorerst verschoben. Wie der Verein bekannt gibt, muss das für Samstag, dem 21. Februar 2026, angesetzte Spiel in Gleisdorf abgesagt werden. Grund dafür ist der starke Schneefall in der Region. Die weißen Massen haben den Rasen so stark bedeckt, dass an ein reguläres Spiel nicht zu denken ist. Die Sicherheit der Spieler steht dabei an erster Stelle.

Offizielle Absage bestätigt

„Absage für das Duell Sturm II gegen den FC Liefering – der starke Schneefall sorgt für die Unbespielbarkeit des Platzes“, heißt es vonseiten des SK Sturm Graz II. Damit ist klar: Der geplante Auftakt ins Frühjahr kann nicht wie vorgesehen über die Bühne gehen. Für Fans bedeutet das eine kurzfristige Planänderung. Statt Anpfiff heißt es nun abwarten.

Ersatztermin noch offen

Wann das Spiel nachgetragen wird, steht aktuell noch nicht fest. Ein neuer Termin soll jedoch so rasch wie möglich bekannt gegeben werden. „Ein Ersatztermin zur Nachholung der Partie steht noch nicht fest, wird aber nächstmöglich bekannt gegeben“, so der Verein abschließend.

