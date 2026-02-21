Grazer Ski-App analysiert Technik offline am Smartphone

Kein Netz, kein Abo, doch dafür Technik-Score direkt am Handy. Eine in Graz entwickelte Ski-App läuft komplett offline und wird bereits in mehr als 15 Ländern genutzt.

Während viele Apps ohne Internet kaum mehr funktionieren, geht man in Graz bewusst einen anderen Weg. Dort entsteht gerade ein digitales Gegenmodell zur klassischen App-Logik: Ein KI-basiertes System für den Skisport, das vollständig offline läuft. Der Name: SkiCoach. Die Idee dahinter ist so einfach wie ungewöhnlich. Statt Daten in eine Cloud zu schicken, bleibt alles am Smartphone. Und genau das dürfte im alpinen Gelände für viele ein echter Vorteil sein. Denn wer kennt es nicht: Funkloch statt WLAN mitten auf der Piste.

Technik-Analyse direkt bei der Abfahrt

SkiCoach analysiert deine Skitechnik direkt am Handy. Während du den Hang hinunterfährst, werden GPS und Bewegungssensoren in Echtzeit ausgewertet. Am Ende bekommst du einen Technikscore zwischen 0 und 100 – plus konkrete Hinweise für die nächste Abfahrt. Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät. Eine Registrierung brauchst du nicht. Auch ohne Internetverbindung funktioniert die Anwendung problemlos. Gerade im alpinen Umfeld ist das ein Pluspunkt, wenn das Netz einmal schwächelt.

Bewusst ohne Cloud und Abo

Hinter dem Projekt steht Mihajlo Grmaš, der das System als Einzelunternehmer in Graz entwickelt – eigenständig und ohne externe Investoren. Seine Motivation beschreibt er klar: „Viele digitale Produkte setzen heute auf dauerhafte Cloud-Bindung und Abonnements. Ich wollte bewusst ein System entwickeln, das technisch unabhängig bleibt und als Produkt funktioniert.“ Statt laufender Kosten setzt SkiCoach auf ein einmaliges Modell. Die Pro-Version kostet 19,99 Euro, ein Abonnement ist nicht vorgesehen.

Bereits in 15 Ländern im Einsatz

Obwohl das Projekt in Graz entsteht, ist es längst international unterwegs. Die Anwendung ist auf iOS und Android weltweit verfügbar, wurde bisher über 600 Mal heruntergeladen und wird in mehr als 15 Ländern genutzt. Zudem steht sie in vier Sprachen zur Verfügung. Ein Grazer Projekt, das zeigt: Manchmal ist weniger Verbindung mehr Freiheit – selbst auf der Piste.