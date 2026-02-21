Sturm Graz empfängt am Sonntag Blau-Weiß

Vom letzten Bundesliga-Auftritt kehrte der SK Sturm ohne Punkte aus Tirol zurück. In der 19. Runde musste man sich der WSG Tirol mit 0:1 geschlagen geben. Vor heimischem Publikum wollen die Schwarz-Weißen nun die passende Reaktion zeigen und mit einer überzeugenden Leistung drei wichtige Punkte einfahren, um sich weiterhin im oberen Tabellendrittel zu behaupten. Mit Otar Kiteishvili und Jusuf Gazibegović fehlen dem SK Sturm voraussichtlich zwei wichtige Säulen. Beide Spieler mussten zuletzt verletzungsbedingt ausgewechselt werden und laborieren an kleineren Muskelverletzungen. Dennoch ist die Mannschaft überzeugt, die Aufgabe gemeinsam zu lösen und mit Energie und Überzeugung in die Partie zu gehen.

Gegner Blau-Weiß Linz

Mit Blau-Weiß Linz reist ein Gegner nach Graz, der zuletzt wieder Selbstvertrauen sammeln konnte. Die Oberösterreicher feierten am vergangenen Sonntag mit einem 2:1-Heimsieg gegen den WAC ihren ersten Erfolg seit Anfang Oktober. In der Tabelle liegt Blau-Weiß dennoch weiterhin auf dem letzten Platz, während der SK Sturm mit 31 Punkten auf Rang vier steht und den Blick klar in Richtung Meistergruppe richtet. An das erste Saisonduell, dem 4:3-Auswärtsspiel im Oktober, das Sturm für sich entscheiden konnte, werden sich noch viele erinnern können. Insgesamt spricht die Bilanz in der ADMIRAL Bundesliga klar für die Grazer: Sechs Siege und ein Unentschieden stehen aus sieben Duellen zu Buche. Dennoch ist klar, dass es gegen einen zuletzt formverbesserten Gegner einer konzentrierten und entschlossenen Leistung bedarf, um vor heimischem Publikum erfolgreich zu sein.

Halbzeit-Highlight: „Schwoaz gegen Weiß“

In der Halbzeitpause des Spieles gegen die SV Ried erwartet die Fans in der Pause das neue Unterhaltungsformat: „Schwoaz gegen Weiß“ – das Quiz der Mitglieder! Zwei ausgewählte Sturm-Mitglieder treten im kurzen Wissensduell gegeneinander an. Also: In der Halbzeit die Augen und Ohren offen halten, wenn es am Spielfeldrand heißt: Wer weiß mehr über Sturm? Die Möglichkeit zur Anmeldung für die kommenden Heimspiele findet ihr hier.