Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Zebrastreifen.
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 321.100 Euro wurden einstimmig freigegeben.
Graz
21/02/2026
Aufwandsgenehmigung

Mehr Sicherheit am Schulweg: Stadt Graz stärkt Schülerlotsen-System

Mehr Sicherheit am Schulweg: In Graz sind derzeit an über 20 Standorten Schülerlotsen im Einsatz. Nun wurden finanzielle Mittel beschlossen, um den Einsatz weiter zu sichern.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Im Stadtgebiet von Graz sind an mehr als 20 Orten Schülerlotsen, also Personen zur Schulwegsicherung im Einsatz – während der Morgenstunden und zwei Mal während der Mittagsstunden, nach Schulschluss. An neuen Örtlichkeiten können nur dann Schülerlotsen eingesetzt werden, wenn sie woanders nicht mehr gebraucht werden.

321.100 Euro für Schülerlotsen

Um die Kräfte genau dort verfügbar zu haben, wo sie aus Gründen der Verkehrssicherheit und dem gesetzlichen Auftrag entsprechend am dringendsten benötigt werden, werden die gewünschten Plätze im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung anhand eines Kriterienkatalogs geprüft und eine Punktewertung vergeben. Dabei gilt: je höher die erreichten Punkte, desto dringlicher der Bedarf nach einem Schülerlotsen. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 321.100 Euro wurden einstimmig freigegeben.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: