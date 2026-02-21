Von 15 bis 50+: Initiativen für Arbeitssuchende in Graz

Einstimmig angenommen wurde auch ein Sammelantrag zum Thema „Inklusion – Unterstützung ältere Arbeitsuchende, Jugendchallenge“. Mit 15.000 Euro wird etwa die Jobplattform Senior Quality für die Zielgruppe 45 plus gefördert, die neben der kostenlosen Jobsuche auch die Möglichkeit bietet, Feedback und konkrete Verbesserungsvorschläge zu Bewerbungsunterlagen einzuholen.

Arbeitssuche: Diese Projekte werden unterstützt

Der Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB) unterstützt arbeitssuchende Grazer ab 50 Jahren nachhaltig bei der (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt und erhält dafür 48.600 Euro Zuschuss. Außerdem wird Annas Garage Challenge 2026 mit 11.300 Euro unterstützt. Im Rahmen der zweitägigen Challenge in Graz entwickeln junge Menschen Lösungen für konkrete Fragestellungen von einzelnen Unternehmen oder Netzwerken von bis zu fünf Unternehmen. In interdisziplinären Teams erarbeiten die Jugendlichen in enger Kommunikation mit Mitarbeitenden der Unternehmen – von Lehrlingen bis zur Geschäftsführung – innovative Lösungsansätze und setzen sie als Prototypen um. Die Challenge fördert zentrale Kompetenzen wie etwa Teamarbeit, Kreativität, Kommunikation und Präsentation, außerdem das praktische Erleben von Design Thinking.