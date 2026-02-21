Independent Logistics Society: Graz wird heuer zum Logistik-Hotspot

Die Independent Logistics Society (ILS) holt ihr Main Event 2026 in die Helmut List Halle nach Graz. Vom 13. bis 15. Oktober treffen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aufeinander.

Die Independent Logistics Society (ILS) hat sich in Österreich mittlerweile als zentrale Innovationsdrehscheibe für Logistik und zukunftsorientierte Wertschöpfungssysteme etabliert. Heute bringt das Netzwerk der Independent Logistics Society mehr als 500 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen. 2026 folgt ein großer Schritt für Partnerfirmen und Interessierte: Als neuen Austragungsort des #ILS2026 Main Events konnten die Veranstalter mit der Helmut List Halle in Graz, einen prestigeträchtigen Eventpartner finden.

Logistik-Hotspot vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Graz

“Wir freuen uns sehr, dass die ILS ihr Main Event 2026 in der Helmut List Halle ausrichtet – so bringen Sie Logistik und Wirtschaft auf unsere internationale Bühne. Das unterstreicht Graz als Hotspot für Innovation und positioniert die Steiermark als starken Zukunftsstandort für smarte Lieferketten”, sagt Helmut List Halle Geschäftsführer Michael Tassis, MA.

Fachkräftemangel, geopolitische Risiken, wankende Lieferketten und sich verändernde Märkte: All das verlangt neue Wege. Mit dem Leitmotiv Digital Confirmation liefert die ILS 2026 praxisorientierte Lösungen für Herstellende, Zuliefernde und KundInnen der Logistikindustrie. Das #ILS2026 Main Event vom 13. bis 15. Oktober 2026, in der Helmut List Halle in Graz bringt hochkarätige Logistikporfis – von Entscheidungstragenden der Lebensmittelindustrie, über Elektromobilität bis zu Geopolitik – unter ein Dach. Dabei erwarten Besuchende und Brancheninteressierte spannende Cross-Sector-Dialoge und interaktive Formate zu den diesjährigen Schwerpunktthemen: Infrastruktur & Mobilität, Nachhaltigkeit & Circular Economy, Smart Logistics & Technologie sowie KI, Daten & Cybersecurity.