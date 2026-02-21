Kunst und Film in Graz: Jahresförderungen beschlossen

Die Stadt Graz unterstützt auch 2026 kreative Projekte in Film, Medien und Kunst. Programmkino, MacGuffin und „off_gallery graz“ erhalten insgesamt Förderungen für Filmprojekte, Sonderprogramme und Ausstellungen.

Bewilligt wurden auch diese drei Förderungen in der Sparte Film und Medienkunst: Im Programmkino sind 2026 wieder eine Reihe von künstlerischen und filmhistorischen Sonderprogrammen, Diskussionen und Filmpräsentationen in Anwesenheit der Filmemacher:innen geplant. Besonderes Augenmerk wird auf den Dokumentarfilmsektor gelegt. Und: Knitflix im Rechbauerkino ist mittlerweile Programm. Im „Grazer Handarbeitskino“ wird gemeinsam mit dem Hotel Kai 36 und Knöpfe, Näh- und Handarbeitszubehör Hirt zum Stricken, Häkeln, Zeichnen, Sticken und Filzen eingeladen. Die Jahresförderung von 42.000 Euro für das Programmkino 2026 wurde einstimmig genehmigt.

Förderungen für Film und Medienkunst

Ebenso wird der Verein zur Förderung visueller und interaktiver Medien MacGuffin eineinhalb Jahre bis zum Mai 2027 mit 18.500 Euro unterstützt. Unter anderem widmet man sich unter dem Titel „Heimat bist du weiter Blicke – Styrian Independents“ Fimemachern aus Graz und der Steiermark. Und die „off_gallery graz“, Verein für die Förderung fotografischen und künstlerischen Projekte zur Erforschung, Präsentation und Erschließung architektonischer Räume, erhielt 6.200 Euro für das Jahresprogramm, in dem unter anderem fünf Ausstellungen verankert sind.

