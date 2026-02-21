Skip to content
/ ©Robert Edegger / HSG Holding Graz
Das Bild auf 5min.at zeigt den HSG Holding Graz.
Die HSG Holding Graz unterliegt denkbar knapp mit 29:30.
Graz
21/02/2026
Sport

29:30 – Knappe Derbyniederlage für HSG Holding Graz

Die HSG Holding Graz verliert das Steirerderby bei der HSG Xentis Lipizzanerheimat mit 29:30. Ein 7-Meter in der letzten Sekunde raubt den Grazern den Punkt. Am nächsten Samstag steht direkt das nächste Derby an.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)

Die Fans erwartete von der ersten Sekunde an ein heiß umkämpftes Match, bei dem die Grazer Handballer bis zur 19. Spielminute mit 11:8 in Führung gingen. Die Gastgeber blieben dran und erzielten in der 24. Spielminute das 12:12. In die Pause ging es schließlich mit einer knappen 17:16-Führung aus Sicht der HSG Holding Graz.

29:30: Knappe Derbyniederlage

Ähnlich hitzig ging es auch in Hälfte zwei zu, kein Team konnte sich absetzen. In der 57. Spielminute, gelang Adi Omeragic dann ein Doppelschlag – er stellte für sein Team auf 29:27. Die Grazer blieben dran und glichen die Partie bis zur letzten Minute wieder aus. Paul Offner traf acht Sekunden vor dem Schlusspfiff zum 29:29. Die HSG Holding Graz musste in die Verteidigung und hielt den Grazer Torraum bis zur Sirene sauber. In der letzten Sekunde dann aber der 7-Meter-Pfiff. Kristian Beciri ging an den 7-Meter-Strich und traf. Damit unterliegt die HSG Holding Graz denkbar knapp mit 29:30. Bereits am kommenden Samstag wartet das nächste Steirerderby. Zuhause empfangen die Grazer die BT Füchse Auto Pichler im Raiffeisen Sportpark Graz.

