29:30 – Knappe Derbyniederlage für HSG Holding Graz

Die HSG Holding Graz verliert das Steirerderby bei der HSG Xentis Lipizzanerheimat mit 29:30. Ein 7-Meter in der letzten Sekunde raubt den Grazern den Punkt. Am nächsten Samstag steht direkt das nächste Derby an.

Die Fans erwartete von der ersten Sekunde an ein heiß umkämpftes Match, bei dem die Grazer Handballer bis zur 19. Spielminute mit 11:8 in Führung gingen. Die Gastgeber blieben dran und erzielten in der 24. Spielminute das 12:12. In die Pause ging es schließlich mit einer knappen 17:16-Führung aus Sicht der HSG Holding Graz.

29:30: Knappe Derbyniederlage

Ähnlich hitzig ging es auch in Hälfte zwei zu, kein Team konnte sich absetzen. In der 57. Spielminute, gelang Adi Omeragic dann ein Doppelschlag – er stellte für sein Team auf 29:27. Die Grazer blieben dran und glichen die Partie bis zur letzten Minute wieder aus. Paul Offner traf acht Sekunden vor dem Schlusspfiff zum 29:29. Die HSG Holding Graz musste in die Verteidigung und hielt den Grazer Torraum bis zur Sirene sauber. In der letzten Sekunde dann aber der 7-Meter-Pfiff. Kristian Beciri ging an den 7-Meter-Strich und traf. Damit unterliegt die HSG Holding Graz denkbar knapp mit 29:30. Bereits am kommenden Samstag wartet das nächste Steirerderby. Zuhause empfangen die Grazer die BT Füchse Auto Pichler im Raiffeisen Sportpark Graz.