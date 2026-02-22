Bildergalerie: Das war der 35. Tuntenball 2026 in Graz

Unter dem Motto „Grand Bordell Tuntenball“ wurde der Congress Graz zur Bühne für Glanz, Mut und Selbstbestimmung. Federn, Pailletten, Lack und Spitze funkelten um die Wette und mittendrin über 2.000 Gäste, die eines zeigten: Vielfalt versteckt sich nicht. Der Aufruf „Please do disturb!“ zog sich wie ein roter Faden durch die Nacht. Sichtbar sein, Raum einnehmen, Haltung zeigen – darum ging es. Organisator Joe Niedermayer brachte es auf den Punkt: „Ich bin überzeugt, dass Hass-Politiker der FPÖ am Tuntenball etwas von uns lernen könnten: aufeinander achten, voneinander lernen und gemeinsam eine gute Zeit haben – selbst dann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist.“

Zwischen Beats und viel Hautgefühl

Durch den Abend führte Grazia Patricia – mit Charme, Witz und einem Augenzwinkern. Das Programm spannte den Bogen von klassischem Ballflair bis zu druckvollen Technoklängen. Spätestens bei der Mitternachtsshow wurde es laut im Saal: Groove Coverage heizten mit „Moonlight Shadow“ und „Poison“ ordentlich ein. Im Saal Steiermark lockte die Jägermeister-Disco, im Blauen Salon wummerten die Beats bis in die frühen Morgenstunden. Im Kammermusiksaal traf Ballglanz auf große Stimmen: Die eXcite Gala Band, PÆNDA, Sebastian Humi und Billie Steirisch sorgten für musikalische Höhepunkte. Und doch waren es die Gäste selbst, die dem Abend seine besondere Note gaben. Mit kunstvollen, aufwendig inszenierten Kostümen wurde das Motto „Grand Bordell Tuntenball“ kreativ interpretiert – mal verspielt, mal provokant, immer selbstbewusst.

Glitzernder Showdown im Stefaniensaal

Ein Fixpunkt des Abends war das Finale des Drag-Contests. XTZ Lamborghini, Lilly Hightower und Barbara Barbara Barbara traten im Stefaniensaal gegeneinander an. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als es beim „Lip Sync for the Crown“ ernst wurde. Mit starken Performances, ausdrucksstarkem Make-up und aufwendig gestalteten Outfits lieferten sich die Finalist:innen ein packendes Duell. Die Jury – bestehend aus Metamorkid, Miss Ivanka T., Orchidea Luna, Michi Skopek und Billie Steirisch – entschied schließlich: XTZ Lamborghini ist „Tuntenball Drag Race Winner 2026“.

Applaus für Engagement am Land

Neben aller Sinnlichkeit hatte der Abend auch einen ernsten Kern. Der Tuntenball Courage Award presented by BILLA ging heuer an die Initiative Heublumen. Seit 2023 setzt sie sich mit Formaten wie der Unken Pride, Stammtischen und Vorträgen für die LGBTQIA+-Community im ländlichen Raum ein. Damit werden gezielt Begegnungsräume abseits der Städte geschaffen. Der Preis würdigt dieses Engagement für Sichtbarkeit und Vernetzung.

Restlos ausverkauft – mit klarer Botschaft

Der Tuntenball ist auch ein Charity-Event zugunsten der RosaLila PantherInnen. Der Reinerlös fließt in Beratungs-, Unterstützungs- und Aufklärungsarbeit. Trotz Ticketpreisanpassungen nach Förderkürzungen war der Ball am 21. Februar 2026 restlos ausverkauft. In seiner Eröffnungsrede betonte Joe Niedermayer: „Der Tuntenball finanziert unsere Menschenrechtsarbeit und mit jedem einzelnen gekauften Ticket wird diese Arbeit unterstützt. Danke an alle, die heute hier sind!“. Und weiter: „Diese Unterstützung ermöglicht es uns, individuelle Beratung für Menschen anzubieten, die Hilfe brauchen, der queeren Community eine starke Stimme gegenüber der Politik zu geben und uns weiterhin für eine offenere und gerechtere Gesellschaft einzusetzen.“ Der nächste Termin steht bereits fest: Am 20 Februar 2027 heißt es in Graz wieder – feiern, zeigen, tanzen.

