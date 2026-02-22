Duell auf Augenhöhe: KAC gastiert bei den Graz99ers

Spitzenduell in der Merkur Arena: Am Sonntag treffen der EC-KAC und die Graz99ers aufeinander. Ab 18:30 Uhr geht es um die wichtigen Zähler.

Am Sonntag treffen der KAC und die Graz99ers in der Merkur Arena aufeinander. Mit nur vier Zählern Unterschied in der Tabelle geht es um Playoff-Punkte und mögliche Champions-Hockey-League-Qualifikation für Klagenfurt.

Spannung garantiert

Die Rotjacken kommen mit zwei Shutouts aus der Olympiapause und starker Auswärtsbilanz: 47 Punkte auf fremdem Eis dank stabiler Defensive. Graz hält den zweiten Platz, stützt sich auf die ligaweit besten Special Teams – 26,4 Prozent Powerplay-Erfolg, 85,3 Prozent Penalty Killing – und kassierte bisher die wenigsten Gegentore pro Spiel. Spannung ist also garantiert: Zwei Topteams kämpfen um die wichtigen Punkte. Bereits um 18:30 Uhr geht es in Graz los.