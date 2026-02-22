Skip to content
/ ©EC-KAC/Florian Pessentheiner
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Eishockeyspiel zwischen dem EC KAC und den Graz99ers.
Mit nur vier Zählern Unterschied in der Tabelle geht es um besonders viel.
Graz/Klagenfurt
22/02/2026
Eishockey

Duell auf Augenhöhe: KAC gastiert bei den Graz99ers

Spitzenduell in der Merkur Arena: Am Sonntag treffen der EC-KAC und die Graz99ers aufeinander. Ab 18:30 Uhr geht es um die wichtigen Zähler.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am Sonntag treffen der KAC und die Graz99ers in der Merkur Arena aufeinander. Mit nur vier Zählern Unterschied in der Tabelle geht es um Playoff-Punkte und mögliche Champions-Hockey-League-Qualifikation für Klagenfurt.

Spannung garantiert

Die Rotjacken kommen mit zwei Shutouts aus der Olympiapause und starker Auswärtsbilanz: 47 Punkte auf fremdem Eis dank stabiler Defensive. Graz hält den zweiten Platz, stützt sich auf die ligaweit besten Special Teams – 26,4 Prozent Powerplay-Erfolg, 85,3 Prozent Penalty Killing – und kassierte bisher die wenigsten Gegentore pro Spiel. Spannung ist also garantiert: Zwei Topteams kämpfen um die wichtigen Punkte. Bereits um 18:30 Uhr geht es in Graz los.

