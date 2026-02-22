Einsatz in Graz: Überkopfwegweiser stürzt um

Am Samstagabend, dem 21. Februar 2026 kam es in der Grazer Triester Straße zu einem Unfall. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus

Am Samstagabend rückten mehrere Blaulichtorganisationen zum Einsatz auf die Triester Straße aus. Laut ersten Informationen war es gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, „wo ein Wegweiser umgestürzt wurde“, berichtet ein Leser gegenüber 5 Minuten. Der Straßenabschnitt war für die Dauer des Einsatzes gesperrt, berichtet dieser weiter. Die Polizei hat bislang noch keine Informationen zu dem Unfall vorliegen. Die Berufsfeuerwehr bestätigt diesen auf Anfrage von 5 Minuten. „Eine Person wurde notärztlich versorgt“, wird informiert. Genauere Details sind noch nicht bekannt.

©Leser | Verkehrsunfall auf Triester Straße in Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert