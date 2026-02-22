Nach Fast-Absage: Sturm Frauen verspielen klare Führung gegen Salzburg

1. Halbzeit: Die Sturm Damen starteten konzentriert in die Partie und setzten früh offensive Akzente. In der Anfangsphase tankte sich Stefanie Großgasteiger auf der rechten Seite stark durch und brachte den Ball scharf in den Strafraum, wo Zala Kuštrin zur Stelle war und zur 1:0-Führung einschoss. Doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive fiel rasch das 1:1. In der 22. Minute war es dann Marie Spieß, die nach einem Eckball goldrichtig stand und zur erneuten Führung (2:1) traf. Die Grazerinnen blieben spielbestimmend und erspielten sich weitere Möglichkeiten, doch im letzten Drittel fehlte zunächst die Präzision. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlugen sie jedoch nochmals zu: Wieder nach einem Eckball war Kuštrin zur Stelle und erhöhte auf 3:1 – ein perfekter Zeitpunkt für den nächsten Treffer.

2. Halbzeit: Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem wahren Spektakel. In der 52. Minute verkürzten die Salzburgerinnen auf 3:2, doch die Antwort der Gastgeberinnen ließ nicht lange auf sich warten. Elisabeth Brandl stellte in der 60. Minute – erneut nach einem Eckball – auf 4:2. Nur drei Minuten später schnürte Kuštrin ihren Dreierpack und drückte den Ball zum 5:2 über die Linie. Doch Salzburg bewies Moral: Fünf Minuten später fiel das 5:3, und das Spiel blieb völlig offen. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 90. Minute gelang den Gästen der Treffer zum 5:4, ehe es in der Nachspielzeit ganz bitter für die Grazerinnen wurde – Salzburg erzielte noch den Ausgleich zum 5:5. Nach diesem torreichen Remis bleibt der Abstand in der Tabelle zwischen den beiden Teams bei drei Punkten.