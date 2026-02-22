Knappes Heimspiel: Sturm bleibt nach Sieg gegen Linz oben dran

Am heutigen Sonntag, dem 22. Februar traf Sturm auf Blau-Weiß Lint im Liebenauer Stadion. Sturm startete engagiert in die Partie und dominierte die Anfangsphase deutlich. Bereits früh scheiterte Mamageishvili mit einem sehenswerten Versuch an der Latte, wenig später jubelten die Hausherren nach einem Treffer von Jatta, der VAR nahm das Tor jedoch wegen einer vorherigen Regelwidrigkeit zurück. Kurz vor der Pause fiel dann die Entscheidung: Nach einem Foul im Strafraum überprüfte der Videoassistent die Szene und entschied auf Elfmeter. Beganovic verwandelte sicher und erzielte das 1:0 (34.). Weitere Chancen ließen die Grazer ungenutzt, während die Gäste kaum gefährlich wurden. In der Schlussphase schwächte sich Sturm selbst. Mitchell sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.). Dennoch brachte das Team die Führung über die Zeit. Blau-Weiß Linz blieb offensiv blass und rutscht weiter ans Tabellenende, während Sturm die Tabellenführung übernimmt.