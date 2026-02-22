Skip to content
Region auswählen:
/ ©Berufsfeuerwehr Graz
Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die Berufsfeuerwehr Graz wurde zu einem Zimmerbrand in Gries gerufen.
Graz
22/02/2026
Griesgasse
Update-Artikel

Person aus Grazer Wohnung gerettet

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte am heutigen Sonntag, dem 22. Februar 2026 zum Einsatz in die Griesgasse aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)

„Heute am Nachmittag wurden wir zu einem Zimmerbrand in die Griesgasse gerufen. Im 1. Obergeschoss kam es zu einem Brand im Bereich der Küche, der rasch gelöscht werden konnte“, berichtet die Polizei. Eine Person wurde aus der Wohnung gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Kochtopf mit Frittieröl war wohl Auslöser

Nun gibt auch die Polizei nähere Infos zu dem Einsatz bekannt: Kurz nach 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum Brandgeschehen aus. Laut Notruf soll sich noch eine Person in der Wohnung befinden. Die ersteintreffende Polizeistreife der schnellen Interventionsgruppe (SIG) konnte durch ein geöffnetes Fenster in die verrauchte Wohnung im ersten Stock einsteigen. Die Beamten versuchten den Brand zu löschen. Die 59-jährige Bewohnerin konnte die Wohnung selbstständig verlassen und in weiterer Folge mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Graz gebracht werden. Ersten Erhebungen zufolge, dürfte das Feuer von einem Kochtopf mit Frittieröl ausgegangen sein. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 19:25 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: