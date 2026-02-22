Person aus Grazer Wohnung gerettet

„Heute am Nachmittag wurden wir zu einem Zimmerbrand in die Griesgasse gerufen. Im 1. Obergeschoss kam es zu einem Brand im Bereich der Küche, der rasch gelöscht werden konnte“, berichtet die Polizei. Eine Person wurde aus der Wohnung gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Kochtopf mit Frittieröl war wohl Auslöser

Nun gibt auch die Polizei nähere Infos zu dem Einsatz bekannt: Kurz nach 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum Brandgeschehen aus. Laut Notruf soll sich noch eine Person in der Wohnung befinden. Die ersteintreffende Polizeistreife der schnellen Interventionsgruppe (SIG) konnte durch ein geöffnetes Fenster in die verrauchte Wohnung im ersten Stock einsteigen. Die Beamten versuchten den Brand zu löschen. Die 59-jährige Bewohnerin konnte die Wohnung selbstständig verlassen und in weiterer Folge mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Graz gebracht werden. Ersten Erhebungen zufolge, dürfte das Feuer von einem Kochtopf mit Frittieröl ausgegangen sein. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 19:25 Uhr aktualisiert