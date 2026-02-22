Blutige Clan-Streits in Graz: Gewaltserie landet vor Gericht

Vor dem Grazer Straflandesgericht müssen sich fünf junge Männer wegen schwerer Gewaltdelikte verantworten. Die Anklage wirft ihnen versuchten Mord und Körperverletzung im Zusammenhang mit Bandenauseinandersetzungen vor.

Den Angeklagten im Alter zwischen 16 und 26 Jahren wird vorgeworfen, an mehreren brutalen Angriffen beteiligt gewesen zu sein, die der Gruppierung „505“ zugerechnet werden. Im Rahmen langanhaltender Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen kam es auf offener Straße wiederholt zu Attacken mit Messern, Eisenstangen und Holzlatten. Mehrere Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Schauplätze der Auseinandersetzungen waren unter anderem die Dreihackengasse und die Elisabethinergasse. Dort wurden Jugendliche an den Weihnachtsfeiertagen 2025 attackiert, unter anderem durch Stichverletzungen im Rücken- und Gesäßbereich. 5 Minuten berichtete: Blutige Feiertage: Gewaltserie erschüttert Graz zu Weihnachten.

Fünf Männer auf Anklagebank

Laut Ermittlern standen die Taten im Zusammenhang mit gegenseitigen Racheaktionen und dem Versuch, Einfluss im öffentlichen Raum zu sichern. Die Polizei hatte bereits im Vorjahr einen Schlag gegen die Gruppierung durchgeführt. Am Montag beginnt laut Kleiner Zeitung der Prozess vor dem Grazer Straflandesgericht, zunächst sind fünf Verhandlungstage angesetzt.