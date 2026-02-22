„Bestes Skigebiet“: Snowboard-Session am Grazer Schloßberg

Der starke Schneefall am Freitag hat die Stadt lahmgelegt: gesperrte Straßen, feststeckende Autos, Stromausfälle. Für viele war es ein Wochenende zum Durchatmen – oder Durchhalten. Für Lukas (35) war es hingegen der eine Tag, auf den er „jahrelang gewartet“ hat. „Endlich genug Schnee für eine gmiatliche City-Session in Graz“, sagt der leidenschaftliche Snowboarder und Mountainbiker. Eigentlich wollte er ins Skigebiet fahren. Doch als Autobahnen aufgrund der starken Schneefälle und Einsätze dicht waren und man teils gar nicht mehr aus der Stadt kam, wurde improvisiert.

Sportler konnten nicht auf die Piste und wurden kreativ

Gemeinsam mit seinem Kumpel Elias fasste er einen spontanen Entschluss: Wenn man nicht zum Berg kommt, dann wird eben der Berg in der Stadt „geridet“. Mit dem Board unterm Arm stapften die beiden durch den tiefen Schnee hinauf auf den Schloßberg. Die Aktion filmten die beiden mit. Oben angekommen, folgten keine klassischen Schwünge zwischen Liftstützen, sondern kreative Lines zwischen Mauern, Stiegen und urbanen Kanten. „Schloßberg, bestes Skigebiet“, wird lachend in dem Video gescherzt, bevor es mit kleinen Stunts talwärts geht.

©LUX//BIKE//TV Skurrile Aktion am Grazer Schlossberg. ©LUX//BIKE//TV Zwei Snowboarder machten das Grazer Wahrzeichen zur Schneepiste.

Wintereinbruch für kuriose Aktion genutzt

Lukas ist kein Unbekannter in der Szene. Freestyle und Street-Sessions haben es ihm seit jeher angetan. „Eigene Spots finden gehört für mich einfach dazu“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Gerade im städtischen Raum aus den Gegebenheiten kreativ etwas herauszuholen, sei das, was den Reiz ausmache. Ein Geländer wird zur Herausforderung, eine verschneite Böschung zur natürlichen Rampe. Dass es diesmal der Schlossberg wurde, lag also weniger am Zufall als an der Gelegenheit. „Wenn nach so langer Zeit wieder richtig viel Schnee in Graz liegt, muss ich das einfach nutzen“, erklärt der 35-Jährige. Die spontane Aktion sei vor allem eines gewesen: „eine Gaude“. Kein professionelles Set-up, kein großes Team, nur zwei Freunde, viel Schnee und eine Kamera.

Zwischen Ausnahmezustand und Ausnahme-Session

Während Einsatzkräfte im Dauereinsatz standen und vielerorts noch Schäden behoben werden, setzt Lukas im Video aber auch ein klares Statement: „Mir tut’s ehrlich leid für alle, die gestern Schaden hatten oder von Stromausfällen betroffen waren. Hoffentlich läuft bald alles wieder.“ Die Freude über die außergewöhnliche Session stehe nicht über dem Bewusstsein, dass das Wetter für viele massive Probleme verursacht hat. Gerade dieser Kontrast macht das Video so besonders: Hier das historische Schneechaos – dort zwei Grazer, die mitten in der Stadt Snowboard-Geschichte im Kleinen schreiben. Denn Hand aufs Herz: Wie oft sieht man schon jemanden mit Board am Wahrzeichen der Grazer Stadt?

Skurrile Aktion sorgt für Schmunzeln

Die Leidenschaft für Action-Sport lebt Lukas nicht nur im Schnee aus. Auf seinem YouTube-Kanal „LuxBikeTV“ dreht sich vieles um Mountainbike, Snowboarden und Wakeboarden. Diesen Winter hat er sogar erstmals einen eigenen Mountainbike-Film im Schubertkino Graz gezeigt. Der Film trägt den Titel „Hendlbar“ und ist mittlerweile auch online verfügbar. Ob der Schloßberg jetzt offiziell ins Skigebiets-Ranking aufgenommen wird, bleibt fraglich. Fix ist: Diese City-Session dürfte vielen Grazern ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Dies wird in den Kommentaren unter dem Youtube-Video deutlich. „Sehr, sehr cool“, heißt es dort beispielsweise. „Coole Aktion“ und „voll geil“, finden zwei andere User. Und vielleicht erinnert die Aktion auch daran, dass selbst im Schneechaos Platz für Kreativität ist, solange man Rücksicht nimmt und den Humor nicht verliert. Auch Graz im Februar 1986 im Schnee versank, fanden die Grazer kreative Wege der Fortbewegung. Mehr dazu hier: 70 Zentimeter Schnee: So erlebten Grazer den Jahrhundertwinter.