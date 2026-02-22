Wahlkampf-Paukenschlag: Pascuttini bewirbt sich bei den Neos

Seit dieser Woche steht fest: Die Grazer Gemeinderatswahlen 2026 finden am 28. Juni statt. Dies hat die Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) bekannt gegeben. Der Grazer Wahlkampf liefert bereits die erste Überraschung. Alexis Pascuttini, Klubchef des KFG, hat sich um ein Mandat bei den NEOS beworben. Pascuttini hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Rolle bei der Aufarbeitung des FPÖ-Finanzskandals profiliert. Als Jurist und treibende Kraft im Untersuchungsausschuss machte er sich über Parteigrenzen hinweg einen Namen, insbesondere mit seinem Fokus auf Transparenz und Kontrolle öffentlicher Gelder, wie er immer wieder betont. Nun sieht er diese Themen bei den Neos am besten aufgehoben, sagt er gegenüber der Kleinen Zeitung.

NEOS-Fraktionschef reagiert positiv auf Bewerbung

Die NEOS starteten bereits Anfang des Jahres einen Kandidatur-Aufruf für die Graz-Wahl, 5 Minuten berichtete. Dass ausgerechnet Pascuttini sich darauf bewirbt, kommt überraschend. Er stelle sich einem offenen Bewerbungsverfahren, betont jedoch laut Kleiner Zeitung, nicht für die Spitzenkandidatur antreten zu wollen. Als Favorit für die Spitzenkandidatur gilt Fraktionschef Philipp Pointner, der Pascuttinis Vorstoß positiv bewertet und dessen Engagement für Transparenz und Korruptionsbekämpfung hervorhebt. Zugleich verweist Pointner darauf, dass sich bis Samstag alle in Graz Wahlberechtigten um ein Mandat bei den Neos bewerben konnten.

©NEOS Steiermark Bei Fraktionschef Philipp Pointer stößt Bewerbung auf positive Ressonanz.

Mehrstufiges Verfahren

Bei den Neos wird die Liste für die Gemeinderatswahl in einem mehrstufigen Verfahren erstellt: Zunächst können Wahlberechtigte in Graz Punkte an Bewerber vergeben, danach entscheidet der Landesvorstand mit, abschließend stimmen die Parteimitglieder. Alle drei Schritte fließen gleich stark in das Endergebnis ein. Wer welchen Listenplatz erhält, hängt vom Gesamtscore ab. Wie viele Personen sich insgesamt beworben haben, soll nach Abschluss der formalen Prüfung bekanntgegeben werden. Welche Folgen Pascuttinis Schritt für die KFG hat, bleibt laut dem Medienbericht vorerst offen.