Neue Betrugsmasche am Hauptplatz Graz: „Passt auf. Es ist ein Scam!“

Mehrere Grazer berichten von einer jungen Frau, die am Hauptplatz mit einer angeblichen Airbnb-Notlage um Hilfe bittet. Immer dieselbe Geschichte, immer spätabends. Handelt es sich um eine neue Betrugsmasche?

Es ist spät, kurz vor 23 Uhr. Der Hauptplatz leert sich langsam, Straßenbahnen quietschen durch die Kurven, vereinzelt sind noch Menschen unterwegs. Genau in diesem Moment spricht sie ihre Opfer an. Ihre Geschichte wirkt überaus glaubwürdig und weckt bei vielen sofort den Beschützerinstinkt.

Details variieren, Kern bleibt der Gleiche

Sie habe bei „Alex“ über Airbnb übernachtet, erzählt sie. Zwei Tage sei alles gut gewesen. Doch jetzt sei seine Freundin überraschend heimgekommen. Dort könne sie unmöglich bleiben. Sie sei aus Vorarlberg, der letzte Zug sei weg. In der Hand: 30 Euro Bargeld. Mehr habe sie nicht. Was sie sucht? Eine Couch. Ein Apartment. Oder jemanden, der ihr finanziell helfen könne. Mehrere Leser schildern gegenüber 5 Minuten nahezu identische Begegnungen. Auch auf Reddit melden sich Betroffene. Ort: immer wieder der Grazer Hauptplatz. Uhrzeit: meist spätabends. Die Geschichte verändert sich immer wieder: Mal habe sie Probleme mit ihrem Airbnb und brauche jemanden, der die Kosten übernimmt, mit dem Versprechen, das vorgestreckte Geld anschließend zurückzuüberweisen. Ein anderes Mal erzählt sie die Geschichte von ihrem Freund Alex.

Scam am Grazer Hauptplatz

Ein anderer Hinweis an die Redaktion: „Passt auf. Es ist vermutlich ein Scam. Dir wird Geld überwiesen und dann kommt ein Chargeback.“ Ob tatsächlich Überweisungen oder andere Zahlungsformen verlangt werden, ist derzeit unklar. Fest steht: Die Häufung ähnlicher Erzählungen sorgt für Misstrauen. Die Masche, sollte es eine sein, setzt auf Mitgefühl. Späte Uhrzeit. Junge Frau allein. Zeitdruck. Eine Geschichte, die plausibel klingt, aber kaum überprüfbar ist. Genau das macht solche Situationen heikel. Wer helfen will, gerät schnell unter moralischen Druck. Ob es sich beim Fall am Hauptplatz um eine organisierte Betrugsmasche handelt, ist derzeit nicht bestätigt. Die übereinstimmenden Schilderungen mehrerer Personen sind jedoch auffällig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 08:10 Uhr aktualisiert