714 Spieler aus 50 Nationen, ein neuer Rekord: Graz wird Schach-Hotspot

Rekordbeteiligung beim 32. Internationalen Graz Open: 714 Teilnehmer aus über 50 Nationen machten das Flugzeughotel Novapark eine Woche lang zum Zentrum der Schachwelt. Sechs IM-Normen und eine GM-Norm sorgten für Spannung.

Graz hat wieder Schachgeschichte geschrieben. Beim 32. Internationalen Graz Open 2026 wurde das Hotel Novapark, vielen auch bekannt als „Flugzeughotel“, zum Treffpunkt der internationalen Denksport-Elite. 714 Spieler aus mehr als 50 Nationen bedeuteten einen neuen Teilnehmerrekord. Gespielt wurde in sechs Bewerben: Gruppe A, B und C, ein Senioren-Turnier, das Weekend-Open sowie ein Auftakt-Blitzturnier. Eine Woche lang wurde gerechnet, kombiniert und taktiert, oft bis zur letzten Minute.

©Graz Open Die Spannung war zum Teil kaum auszuhalten.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Gruppe A

Im sportlichen Mittelpunkt stand die Gruppe A, das internationale Open. Dort entwickelte sich ein dramatisches Finale. Gleich drei Spieler lagen nach neun Runden bei 7,5 Punkten. Am Ende setzte sich der Franzose Loic Travadon hauchdünn durch und sicherte sich den Turniersieg. Neben dem packenden Titelkampf sorgte auch die Leistungsdichte für Aufsehen: Insgesamt wurden sechs IM-Normen und eine GM-Norm erspielt. Die detaillierten Ergebnisse der weiteren Gruppen sind online über die offizielle Wesite des Chess Open Graz abrufbar.

©Graz Open Gleich drei Spieler lagen nach neun Runden bei 7,5 Punkten.

Die Top-Platzierungen: Loic Travadon (FRA): 7,5 Punkte

GM Lalit Babu MR (IND): 7,5 Punkte

IM Roman Dehtiarov (UKR): 7,5 Punkte

GM David Shengelia (AUT): 7 Punkte

Erfolg und Dankbarkeit

„Nach diesen erfolgreichen Turniertagen blicken wir voller Dankbarkeit auf eine Woche voller sportlicher Highlights zurück. Unser besonderer Dank gilt allen Teilnehmern, Helfern und Partnern, die diesen Rekord-Event im Hotel Novapark erst möglich gemacht haben. Motiviert durch diesen Zuspruch freuen wir uns schon heute darauf, die internationale Schachgemeinschaft auch im Jahr 2027 wieder in Graz begrüßen zu dürfen.“