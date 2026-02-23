Steckt eine Endzeitbewegung hinter der Müllsammelaktion in Graz?

Mehrere Leser wandten sich an die 5 Minuten Redaktion. Sie hätten vor einiger Zeit eine größere Jugendgruppe beobachtet, die Müll sammelte. Blaue Handschuhe, Warnwesten, darauf das Kürzel „HWPL“. Der Eindruck: organisiert, koordiniert und nicht zufällig. Auch aus Wien gibt es ähnliche Beobachtungen. Dort traten in den vergangenen Monaten mehrfach Gruppen auf, die unter dem Namen HWPL Reinigungsaktionen im öffentlichen Raum durchführten. In sozialen Medien werden die Einsätze als Friedens- oder Umweltaktionen beworben.

Friedensverein oder religiöse Bewegung?

HWPL steht für „Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light“. Nach eigenen Angaben handelt es sich um eine internationale Friedensorganisation, die sich für Dialog und Völkerverständigung einsetzt. Wie aus einem Bericht der Wiener Zeitung hervorgeht, bestehen jedoch personelle und strukturelle Verbindungen zur südkoreanischen Bewegung Shincheonji. Dabei handelt es sich um eine religiöse Gruppierung, die in mehreren Ländern kritisch beobachtet wird. Gründer beider Organisationen ist Lee Man-hee, der in Südkorea eine zentrale religiöse Figur darstellt. Die österreichische Bundesstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen warnte in der Vergangenheit vor Shincheonji und verwies unter anderem auf starken missionarischen Druck sowie problematische interne Strukturen. Immer wieder berichten Aussteiger von psychischer Belastung und sozialer Abschottung. HWPL selbst betont, eine eigenständige, nicht-religiöse Organisation zu sein, die nach österreichischem Vereinsrecht agiert. Die religiöse Zugehörigkeit einzelner Mitglieder werde weder erfasst noch bewertet.

Auftritte auch an Schulen

Besonders sensibel ist das Thema, wenn Aktionen im Umfeld von Bildungseinrichtungen stattfinden. Laut Wiener Zeitung war im vergangenen Jahr eine Jugendgruppe von HWPL, die International Peace Youth Group (IPYG), bei einer Veranstaltung an einer Grazer Schule vertreten. Veranstalter erklärten später, zum Zeitpunkt der Einladung keine Hinweise auf mögliche Verbindungen zu einer religiösen Bewegung gehabt zu haben. Die Organisation verfügt international über einen beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC). Kritiker hinterfragen jedoch, in welchem Ausmaß diese Akkreditierung geprüft wurde. Ob es sich in Graz in der vergangenen Zeit um reine Umweltinitiativen oder um Teil einer strategischen Öffentlichkeitsarbeit handelt, ist offen. Fakt ist: Die Präsenz der Gruppe sorgt für reichlich Diskussionen.