„Wie komme ich zu Pflegegeld?“ Pflegegeldberatung in Graz hilft weiter

Pflegegeld ist für viele Menschen eine wichtige finanzielle Stütze. Doch der Weg dorthin ist oft kompliziert. Anträge, Einstufungen, Gutachten und nicht selten Ablehnungen. Genau hier setzt die Pflegegeldberatung im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau an. Auch 2026 wird das Angebot vom Sozialamt der Stadt Graz unterstützt. Mit einer Förderung von 11.000 Euro sichert die Stadt die Beratung für das kommende Jahr ab. Ziel ist es, Betroffene bei Fragen rund um Ansprüche, Anträge und Bescheide professionell zu begleiten.

Unsicherheit wächst

Die Nachfrage ist hoch. 2024 wurden 246 Beratungen durchgeführt, 2025 waren es 120. Für 2026 rechnet man erneut mit rund 250 Personen, die Unterstützung benötigen. Besonders Menschen ab 50 Jahren nehmen das Angebot in Anspruch, viele von ihnen stehen vor der Herausforderung, Pflegebedarf und finanzielle Belastungen gleichzeitig zu bewältigen. Auffällig ist, dass Pflegegeld-Bescheide immer häufiger beeinsprucht werden. Ablehnungen oder aus Sicht der Betroffenen zu niedrige Einstufungen führen dazu, dass fachliche Begleitung notwendig wird. Selbst die Arbeiterkammer empfiehlt regelmäßig, negative Bescheide prüfen zu lassen.

„Kein Almosen, sondern Rechtsanspruch“

Die Beratung im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau bietet Information, Unterstützung bei der Antragstellung, Überprüfung von Bescheiden sowie weiterführende Begleitung im Verfahren. Pflege- und Sozialstadtrat Robert Krotzer betont: „Pflegegeld ist kein Almosen, sondern ein Rechtsanspruch. Wenn Bescheide angefochten werden müssen, zeigt das vor allem eines: Menschen brauchen Unterstützung, um zu bekommen, was ihnen zusteht.“