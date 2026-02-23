Pascuttini-Wechsel: FPÖ spricht von einem „peinlichen Schauspiel“

Der mögliche Wechsel von KFG-Klubchef Alexis Pascuttini zu den NEOS sorgt für heftige Reaktionen. FPÖ-Spitzenkandidat Rene Apfelknab spricht von einem „peinlichen Schauspiel“ und sieht die KFG vor dem Aus.

Kaum ist der Wahltermin für die Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni 2026 fixiert, sorgt ein politischer Seitenwechsel für Diskussionen. Wie 5 Minuten bereits berichtet, hat sich KFG-Klubchef Alexis Pascuttini um ein Mandat bei den NEOS beworben.

Mehrstufiges Verfahren

Alexis Pascuttini hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Rolle bei der Aufarbeitung des FPÖ-Finanzskandals in Graz profiliert. Als Jurist stand er für Transparenz und Kontrolle öffentlicher Gelder. Nun bewirbt er sich im offenen Auswahlverfahren der NEOS, ohne Anspruch auf die Spitzenkandidatur. Die pinke Liste wird in einem mehrstufigen Verfahren erstellt, mit Punktevergabe durch Wahlberechtigte, Entscheidung des Landesvorstands und finaler Abstimmung der Parteimitglieder.

FPÖ reagiert scharf

Nun kommt Gegenwind von der FPÖ. Spitzenkandidat Rene Apfelknab spart nicht mit Kritik, weder an Pascuttini noch an den NEOS. „Vonseiten der FPÖ wird dieses peinliche Schauspiel rund um Pascuttini und seine Ambitionen bei den NEOS inhaltlich gar nicht näher kommentiert. Wenn man dort Politdissidenten anderer Fraktionen weit vorne reiht, zeigt das nur, dass die Personaldecke der NEOS extrem dünn ist. Die Entwicklung bei den Pinken erinnert stark an die Endphase des Teams Stronach, als ebenfalls versucht wurde, verzweifelt Parteigänger anderer politischer Couleur zu gewinnen. Faktum ist, dass der KFG nun endgültig zerbröselt.“ Die Freiheitlichen sehen im Schritt des KFG-Klubchefs ein deutliches Signal für die Zukunft der Gruppierung, die sich einst von der FPÖ abgespalten hatte und zuletzt bei der Landtagswahl ohne Mandat blieb.