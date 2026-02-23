Hitzeextreme verzehnfacht: Forscher der Uni Graz schlagen Alarm

Hitze über 30 Grad, ausgedörrte Böden, steigende Belastung für Mensch und Infrastruktur, wie stark Extremwetter tatsächlich zunimmt, war bisher schwer in seiner Gesamtheit zu erfassen. Forschende der Universität Graz haben nun eine Methode entwickelt, die genau das möglich macht. Das Ergebnis für Europa ist alarmierend: Hitzeextreme haben sich in den letzten Jahrzehnten etwa verzehnfacht.

Neue Methode berechnet „Gesamtextremität“

Klimaforscher Gottfried Kirchengast vom Wegener Center und Institut für Physik der Uni Graz spricht von einem Durchbruch. „Unsere neue, universell nutzbare Methode eignet sich für alle Gefahrenmaße, die durch die Überschreitung kritischer Schwellenwerte definiert sind. Mit ihr lassen sich für Extremereignisse gleichzeitig deren Häufigkeit, Dauer, Stärke, räumliche Ausdehnung und weitere Maße bis hin zur Kombination aller Größen in der Gesamtextremität berechnen“, erklärt Kirchengast. Das Team, gemeinsam mit Stephanie Haas und Jürgen Fuchsberger, hat das komplexe mathematische Schwellenwertproblem allgemeingültig gelöst und als vielseitiges Berechnungstool umgesetzt. Sind langfristige Klimadaten vorhanden, lasse sich damit die Entwicklung von Extremereignissen „Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt verfolgen, für Österreich, Europa und jedwede andere Region weltweit“, so Kirchengast. Veröffentlicht wurde die Studie im Fachjournal Weather and Climate Extremes.

©UNI Graz In welchem Ausmaß werden Klimagefahren wie Hitzeextreme, Überschwemmungen, Dürre und Stürme (Symbole links) durch den menschengemachten Klimawandel verstärkt? Die Studie beantwortet diese Frage mit einer neuen ganzheitlichen Klasse von Gefahrenmetriken.

Hitze in Europa: Zehnfache Verstärkung

Für ihre Analyse untersuchten die Forschenden tägliche Höchsttemperaturen im Zeitraum 1961 bis 2024. Als extrem galt jeweils jene Temperatur, die zwischen 1961 und 1990 nur an einem Prozent der Tage überschritten wurde. In Österreich liegt dieser Schwellenwert bei etwa 30 Grad, in Südspanien bei über 35 Grad. Das Ergebnis ist eindeutig: „Wir fanden heraus, dass sich die Gesamtextremität der Hitze in Österreich und den meisten Regionen Zentral- und Südeuropas im aktuellen Klimazeitraum 2010 bis 2024 im Vergleich zu 1961 bis 1990 um rund das Zehnfache verstärkt hat“, sagt Kirchengast. Verantwortlich dafür seien sowohl häufigere und längere Hitzewellen als auch stärkere Überschreitungen der Schwellenwerte und eine größere räumliche Ausdehnung. Besonders deutlich wird der Befund im Gesamtbild: „Diese massive Verstärkung in der Gesamtextremität reicht weit über ihre natürliche Variabilität hinaus und zeigt den Einfluss des menschengemachten Klimawandels in einer Eindeutigkeit, wie ich sie selber bisher noch nicht gesehen habe.“

Grundlage für Klimafolgen und Schadensbewertung

Die neue Methode liefert nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern könnte auch praktische Folgen haben. Sie ermöglicht eine präzisere Quantifizierung von Schäden für Gesundheit, Infrastruktur, Landwirtschaft oder Energiesysteme. Zudem kann das Verfahren helfen zu berechnen, „in welchem Ausmaß emissionsintensive Akteure wie Staaten oder Unternehmen für steigende Klimaschäden und Risiken verantwortlich sind“, ein Aspekt, der etwa bei Klimaklagen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 11:25 Uhr aktualisiert