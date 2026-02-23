Grazer erstaunt: Waschbär spaziert einfach durch die Ankerstraße

„Hab heute in der Ankerstraße einen Waschbären getroffen.“ Mit diesem Satz begann ein Posting auf Reddit und binnen kurzer Zeit wurde eifrig diskutiert. Ein Waschbär mitten in Graz? Für viele klingt das ungewöhnlich. Für Fachleute weniger. 5 Minuten hat bei der Umweltanwaltschaft des Landes Steiermark nachgefragt. Christopher Dvorak bestätigt: Waschbären kommen auch hierzulande immer häufiger vor, auch wenn man sie nur selten zu Gesicht bekommt.

Neugierig, aber scheu

Waschbären sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie bewegen sich meist unbemerkt durch Siedlungsgebiete, Gärten und entlang von Gewässern. Dass sie sich selten zeigen, bedeutet also nicht, dass sie nicht da sind. „Man sollte sie einfach in Ruhe lassen“, lautet die klare Empfehlung von Dvorak. Die Tiere seien zwar neugierig und dafür bekannt, Mülltonnen zu durchstöbern, gleichzeitig erschrecken sie aber schnell. Abstand halten ist daher wichtig. Waschbären gelten als jagdbares Wild, stehen jedoch unter Schonung. Das bedeutet: Sie dürfen grundsätzlich bejagt werden, aktuell besteht aber eine Schonzeit.

Nicht heimisch, aber längst da

Ursprünglich stammen Waschbären nicht aus Mitteleuropa. Sie wurden vor Jahrzehnten in Europa angesiedelt und haben sich seither stark ausgebreitet. Inzwischen kann man sagen, dass sie Teil der heimischen Wildtierwelt geworden sind, auch wenn sie biologisch betrachtet keine ursprüngliche Art sind. Für Spaziergänger gilt deshalb: „Ruhe bewahren, nicht füttern, nicht bedrängen“, so Dvorak. In der Regel ziehen sich Waschbären von selbst zurück.