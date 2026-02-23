Einbruch in ÖGK Gebäude: Grazer Polizei sucht diese Männer

Nach einem Einbruch in das Gebäude der Österreichischen Gesundheitskasse in Graz sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Veröffentlichung von Lichtbildern aus Überwachungskameras an.

Zumindest zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, in der Nacht zum 11. Feber 2026, in das Gebäude der Österreichischen Gesundheitskasse (Graz/Jakomini) gewaltsam eingedrungen und dabei diverse Gegenstände gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Veröffentlichung von Lichtbildern aus Überwachungskameras an.

Einbruch in ÖGK Gebäude in Graz

In der Zeit zwischen ca. 00.40 und 05.00 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in das Gebäude der ÖGK ein. Darin durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und stahlen einen Laptop sowie eine Arbeitshose. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Fahndung: Polizei sucht nach diesen Männern

Aufnahmen einer Überwachungskamera konnten gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Veröffentlichung von Lichtbildern dieser Aufnahmen an. „Die Qualität der Aufnahmen ist leider eher schlecht“, bedauern die Beamten. Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen werden dennoch an die Polizeiinspektion Graz-Jakomini, 059133/6583 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 15:42 Uhr aktualisiert