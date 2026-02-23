Areal Rösselmühle und Postgarage: Stadt präsentiert Entwicklungskonzept

Für das Areal rund um die Rösselmühle und die Postgarage in Graz liegt erstmals ein umfassendes Entwicklungskonzept vor. Der Rahmenplan definiert die Grundlagen für Grünflächen, leistbares Wohnen und vielfältige Nutzungen.

Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz wurde erstmals der Rahmenplan für das Areal Rösselmühle und Postgarage im Bezirk Gries präsentiert.

Nach jahrelanger Vorbereitung präsentiert die Stadt Graz erstmals ein abgestimmtes Zukunftsbild für das Areal Rösselmühle und Postgarage im Bezirk Gries. Der Rahmenplan legt verbindliche Leitlinien für eines der größten innerstädtischen Entwicklungsgebiete fest – bevor konkrete Bauprojekte entstehen. Damit schafft die Stadt klare Spielregeln für Grünraum, leistbares Wohnen, Nutzungsmischung und Klimaschutz. Bürgermeisterin Elke Kahr sagt dazu: „Ich wohne selbst im Bezirk Gries und kenne die Bedürfnisse der Bewohnerschaft. Esist wichtig, dass ein öffentlicher, zusammenhängender Grünanteil geschaffen wird, das ist ein Kernstück des Rahmenplans. Weiters ist es wichtig, dass für die GGZ eine Entwicklung ermöglicht wird, das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium eine neue Heimat findet und bezahlbarer Wohnraum entsteht.“

Plan im Überblick Nutzung

• Maximal 3/5 Wohnen, mindestens 2/5 Nicht-Wohnen

• Raum für Kultur, Soziales, Bildung und kleinteiliges Gewerbe Grün & Freiraum

• Rund 5.000 m2 zusätzliche öffentliche Grünflächen

• Schaffung eines Netzes qualitativer öffentlicher Freiräume

• Erlebbar machen des Mühlgangs

• Durchgängige Fuß- und Radwege (Ost–West-Verbindungen) Bestand & Identität

• Integration der historischen Substanz ermöglicht

• Erhalt der denkmalgeschützten Postgarage

• Voraussetzungen zum Erhalt des Mühlengebäudes geschaffen

• Stärkung des kollektiven Gedächtnisses des Stadtteils

• Weiterentwicklung bestehender Nutzungen Nachhaltigkeit

• Ausbau der Wasserkraft

• Geothermie

• Klimagerechte Bau- und Energiekonzepte

• Schalluntersuchung zur Vermeidung von Nutzungskonflikten

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner informiert: „Seit der Stilllegung des Mühlbetriebs 2014 beschäftigt die Zukunft der Rösselmühle viele Menschen in Gries. In den vielen Beteiligungsformaten wurde deutlich, wie wichtig dieses Areal für den Bezirk ist und wie groß der Wunsch nach einer guten, durchdachten Entwicklung ist. Zahlreiche Rückmeldungen und konkrete Anliegen sind in die Planung eingeflossen. Gries ist ein Bezirk mit großer Vielfalt und viel Potenzial. Umso wichtiger ist es, dass der Rahmenplan die Interessen der Öffentlichkeit an mehr Grünraum, vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und höherer Lebensqualität sichert.“

Stadtbaudirektor Bertram Werle ergänzt: „Nach vielen Jahren Vorbereitung liegt nun erstmals ein klares Zukunftsbild für das Rösselmühle-Areal vor – erarbeitet gemeinsam mit Stakeholdern und den Eigentümer:innen. Der Rahmenplan bildet dabei die abgestimmte Grundlage für Änderungen des Flächenwidmungsplans, Bebauungspläne, Wettbewerbe und Verträge. Unser Ziel ist es, durch bauliche Entwicklungen eine echte Aufwertung für den gesamten Stadtteil Gries zu erreichen. Der Rahmenplan ist dabei vor allem eines: ein Instrument der Ermöglichung.“ Abschließend informiert Bernd Schrunner, Stadtbaudirektion: „Der Rahmenplan definiert eine abgestimmte städtebauliche Gesamtstruktur für das Areal. Er legt die räumlichen Grundprinzipien fest – von der Freiraumvernetzung über die Erschließung bis hin zur Nutzungsverteilung und baulichen Dichte. Besonderes Augenmerk liegt auf der Durchwegung des Quartiers, der Freistellung des Mühlgangs als prägendem Element sowie auf klar gefassten Baukörpern mit qualitätsvollen öffentlichen Räumen.

Fahrplan für die nächsten Schritte

Mit dem Rahmenplan liegt die strategische Grundlage vor. Die weitere Entwicklung erfolgt in

einem geordneten Verfahren: Beschluss des Rahmenplans im März, danach die Einleitung des Flächenwidmungsverfahrens mit öffentlicher Einwendungsmöglichkeit, gefolgt von der Durchführung eines Architekturwettbewerbs sowie Erstellung des Bebauungsplans. Zentral ist dabei die Einsetzung einer Nutzungs- und Stakeholderkoordination. Diese Stelle soll frühzeitig die Vernetzung von Kultur, Bildung, sozialen Einrichtungen und weiteren Akteuren begleiten und sicherstellen, dass die inhaltliche Qualität des Quartiers konsequent weiterentwickelt wird – auch über die Planungsphase hinaus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert