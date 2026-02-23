Küchenbrand in Graz: Kurzschluss löste Feuerwehreinsatz aus

Am Montagnachmittag, 23. Februar 2026, kam es aufgrund eines Kurzschlusses zu einem Brand in einer Wohnung. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 12.45 Uhr wurden Polizeikräfte zu einem Wohnungsbrand in Graz/Jakomini alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Graz stand in der Folge mit fünf Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz, das Österreichische Rote Kreuz mit vier Fahrzeugen und elf Kräften.

BF Graz im Einsatz: Kurschluss löste Küchenbrand aus

Der Brand war aufgrund eines Kurzschlusses an einer Kühl-/Gefrierkombination in der Küche ausgebrochen. Die Wohnungsinhaberin bemerkte das Feuer und verständigte umgehend den Notruf. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand, der sich auf die Küche beschränkte, kurz nach dem Eintreffen löschen. Das „Brand aus“ konnte bereits um 13 Uhr gegeben werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 19:46 Uhr aktualisiert