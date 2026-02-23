Lage angespannt: Offenes Pflege-Treffen soll Lösung bringen

Angesichts der weiterhin angespannten Situation im Pflegebereich findet in Graz ein offenes Pflege-Treffen statt. Ziel ist es, Pflegekräfte, Betroffene zu vernetzen sowie Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen zu setzen.

Die Lage in der Pflege bleibt angespannt, auch wenn der wachsende öffentliche Druck erste Wirkung zeigt: Über 9.300 Unterschriften für die Pflege-Petition, eine Protestaktion vor dem Landtag sowie eine Pflege-Demonstration haben die politische Debatte spürbar vorangetrieben. Die Landesregierung ist von ihren ursprünglichen Plänen einer sofortigen Verschlechterung in Pflegeheimen vorerst abgerückt und hat die Ausarbeitung eines „Masterplans Pflege“ angekündigt. Konkrete Details sind allerdings noch nicht bekannt und eine Absenkung des Personalschlüssels wird von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen. Für die Beschäftigten bedeutet das anhaltende Unsicherheit und die Notwendigkeit, den Druck für Verbesserungen in der Pflege konsequent aufrechtzuerhalten.

Offenes Pflege-Treffen: „Gemeinsam für eine bessere Pflege in der Steiermark!“

Vor diesem Hintergrund lädt der Arbeitskreis Gesundheit und Pflege gemeinsam mit KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler zu einem offenen Pflege-Treffen ein. Ziel ist es, Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen und die nächsten gemeinsamen Schritte für bessere Arbeitsbedingungen und eine sichere Pflege zu entwickeln.

Offenes Pflege-Treffen Termin Wann: Dienstag, 24. Februar, ab 17.30 Uhr

Wo: Grazer Volkshaus, Lagergasse 98a





