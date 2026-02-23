Hilferufe: Frau in Graz aus brennender Wohnung gerettet

Am Montagvormittag, 23. Februar 2026, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung. Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten begaben sich in das stark verrauchte Stiegenhaus und in weiterer Folge zur betroffenen Wohnung, welche bereits in Vollbrand stand.

Gegen 10.45 Uhr wurden Polizeikräfte zu einer versperrten Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Griesgasse in Graz alarmiert, da ein Unfall befürchtet wurde. Beim Eintreffen der Streife bemerkten die Beamten vorerst einen Brand im Innenhof. Mehrere Decken lagen dort brennend am Boden und konnten mittels Feuerlöscher des Streifenwagens rasch gelöscht werden.

70-Jähriger aus brennender Wohnung gerettet

Unmittelbar danach nahmen die Einsatzkräfte Hilferufe wahr und stellten Flammen aus besagter Wohnung fest. Die Beamten begaben sich in das stark verrauchte Stiegenhaus und in weiterer Folge zur betroffenen Wohnung, welche bereits in Vollbrand stand. Eine Frau (70 Jahre alt) konnte aus der Wohnung gerettet werden. Zudem wurden die angrenzenden Wohnungen umgehend evakuiert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen in der Brandwohnung befanden, setzten die Polizeikräfte bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Erstlöschmaßnahmen mit mehreren Feuerlöschern. Um 10.55 Uhr traf die Berufsfeuerwehr ein und führte die Löscharbeiten, die gegen 11.10 Uhr abgeschlossen werden konnten, durch.

Ermittlungen laufen

Die gerettete Frau wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Griesgasse war im Zeitraum von 10.50 bis 11.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Weitere Ermittlungen zum genauen Sachverhalt und zur Brandursache werden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz durchgeführt.

