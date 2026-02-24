Buchkogel in Graz ab sofort gesperrt: Akute Lebensgefahr im Wald

Nach den heftigen Schneefällen ist der Buchkogel in Graz vorübergehend gesperrt. Umgestürzte und instabile Bäume blockieren Wege. Die Stadt warnt eindringlich vor dem Betreten des Waldes, es besteht akute Lebensgefahr.

Wer dieser Tage am Buchkogel spazieren gehen will, muss umplanen. Der beliebte Grazer Hausberg ist ab sofort ein Sperrgebiet. Grund sind massive Schneeschäden im Wald. Der schwere, nasse Schnee vom vergangenen Freitag, dem 20. Februar, hat zahlreiche Bäume geknickt oder entwurzelt. Manche liegen bereits quer über den Wegen, andere hängen gefährlich schief in den Kronen und könnten jederzeit nachgeben.

Wege blockiert, Gefahr von oben

Besonders betroffen sind die Wander- und Zugangsrouten rund um den Buchkogel. Nach Angaben des zuständigen Forstreferats wurden mehrere Bereiche durch sogenannte Schneebrüche beschädigt. Dabei brechen Bäume oder große Äste unter der Last des Schnees. Das Problem: Die Gefahr ist nicht immer sofort sichtbar. Auch wenn keine Motorsägen oder Forstmaschinen im Einsatz sind, können instabile Bäume plötzlich umstürzen. Aus diesem Grund wird ein befristetes forstliches Sperrgebiet verhängt. Das Betreten des Waldes ist während der Arbeiten strikt untersagt. Die Arbeiten können noch bis zu drei Wochen dauern.

Aufräumarbeiten laufen

Insgesamt handelt es sich laut Stadt um einzelne Bruchstellen und kleinere Baumgruppen. Rund 15 Bäume seien betroffen, die beschädigte Fläche umfasst etwa einen Hektar von insgesamt 300 Hektar Waldgebiet.