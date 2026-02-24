Mehr Schatten in Gries: Neue Bäume für Oeverseepark

Mehr Schatten, mehr Grün, weniger Hitze: Der Oeverseepark in Graz wird klimafit gemacht. Neue Bäume sollen künftig für Abkühlung sorgen und den beliebten Park im Bezirk Gries nachhaltig aufwerten. Auch neue Sitzbänke kommen dazu.

Wenn die Temperaturen in Graz im Sommer über 30 Grad steigen, wird jeder schattige Platz zur Oase. Genau dort setzt jetzt die Stadt Graz an: Der Oeverseepark im Bezirk Gries wird gezielt für die kommenden Sommertage aufgerüstet, mit neuen Bäumen als natürlicher Hitzeschutz. Der Park zählt zu den wichtigsten Grünflächen im dicht bebauten Stadtteil. Familien, Pensionisten, Jugendliche, sie alle nutzen die Anlage als Treffpunkt und Rückzugsort. Gerade in heißen Monaten wird deutlich, wie wertvoll jedes Stück Schatten ist.

Neue Bäume gegen steigende Temperaturen

Mehrere klimaresistente Baumarten wurden nun gepflanzt, darunter Hirschbirnen, Khaki-Bäume und Vogelkirschen, so aus einem Bericht des Grazer. Sie sollen in den kommenden Jahren nicht nur das Erscheinungsbild verändern, sondern vor allem eines leisten: kühlen. Bäume senken die Umgebungstemperatur messbar, binden Feinstaub und verbessern die Luftqualität. In Zeiten immer häufigerer Hitzewellen gewinnen solche Maßnahmen massiv an Bedeutung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Jeder Baum ist wichtig für unser Leben und für das Leben von vielen Arten und jeder Baum ist eine Klimaanlage, die Sommer werden immer heißer und wir brauchen die Bäume.“

Mehr Aufenthaltsqualität in Gries

Neben den Neupflanzungen wurde auch die Infrastruktur erneuert. Neue Sitzgelegenheiten auf stabilen Steinplatten ersetzen alte, in die Jahre gekommene Bänke. Ziel ist es, den Park nicht nur grüner, sondern auch langlebiger und attraktiver zu gestalten.