Neues Gutachten im Grazer FPÖ-Finanzskandal belastet Ex-Spitze

Seit mehr als vier Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt im Zusammenhang mit dem Finanzskandal rund um die frühere Grazer FPÖ-Spitze, 5 Minuten hat berichtet. Im Zentrum stehen Vorwürfe wie Fördermissbrauch, Betrug und Untreue. Mehrere ehemalige Funktionäre bestreiten strafrechtliche Verantwortung, der ehemalige Klubsekretär Matthias Eder hatte bereits 2021 ein Geständnis abgelegt. Nun liegt ein weiteres, mittlerweile viertes Gutachten eines Wirtschaftsprüfers vor, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Es nimmt erneut Bargeldbewegungen unter die Lupe, diesmal mit Schwerpunkt auf die Jahre 2014 und 2015.

Bargeld-Behebungen und Privateinzahlungen analysiert

Laut Gutachten wurden in den geprüften Jahren mehrfach hohe Bargeldbeträge von Parteikonten behoben. In zeitlicher Nähe dazu sollen auf Privatkonten einzelner damaliger Funktionäre Bareinzahlungen erfolgt sein. Der Wirtschaftsprüfer verweist dabei auf eine Vielzahl solcher zeitlicher Überschneidungen. Besonders auffällig sei, dass bei Eder ohne diese Bareinzahlungen die privaten Ausgaben rechnerisch nicht gedeckt gewesen wären. Auch bei Ex-FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio wäre es laut Analyse ebenfalls zu einer deutlichen Unterdeckung gekommen. Bei Ex-Klubchef Armin Sippel ergibt die Auswertung für die betroffenen Jahre hingegen kein rechnerisches Ungleichgewicht. Ob es sich bei den abgehobenen Parteigeldern tatsächlich um jene Beträge handelt, die später privat eingezahlt wurden, lasse sich laut Gutachten jedoch nicht zweifelsfrei belegen. Die Bewertung der Indizien ist damit juristisch weiterhin offen.

Politische Folgen, strafrechtliche Entscheidung offen

Politisch hatte der Skandal bereits 2021 Konsequenzen. Mehrere führende Funktionäre legten ihre Ämter zurück und verließen die Partei. Eustacchio kehrte später als freier Mandatar in den Gemeinderat zurück. Strafrechtlich bleibt die Lage unverändert: Ob es zu einer Anklage kommt und wann eine Entscheidung fällt, ist weiterhin offen. Die Ermittlungen laufen weiter.